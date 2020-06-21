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Задержанных в Ганцевичах журналистов будут судить
21.06.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудников газеты «Ганцавіцкі час» и сайта «Першы рэгіён» (1reg.by) Сергея Багрова и Александра Позняка, задержанных в Ганцевичах вечером 20 июня во время трансляции стихийной акции «Цепь солидарности», будут судить,
Главный редактор газеты Петр Гузаевский потребовал освободить журналистов и заявил, что подает жалобу на действия милиции. По его словам, у Позняка синяк, к журналисту применялись меры физического воздействия, ему угрожали, оскорбляли, при задержании к асфальту прижимали коленом.
«Мы будем писать заявление и требовать проведения служебной проверки, в том числе в управление собственной безопасности и Генеральную прокуратуру. Снимем побои», — сказал Гузаевский, слова которого приводит
Главный редактор не исключил физического насилия и в отношении Багрова, «потому что кричали: «Если бы ты не выкинул это в интернет, ничего бы этого не было».
Всего в Ганцевичах во время субботней акции солидарности с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, было задержано около 10 человек.
Первая акция солидарности с арестованными, в том числе с задержанным претендентом на пост президента Виктором Бабарико, прошла в Минске вечером 18 июня. На следующий вечер «цепи солидарности» были организованы в нескольких десятках городов. По информации правозащитников, силовики задержали более 120 человек.
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Их обвиняют в неподчинении милиции.
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