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Задержанных в Ганцевичах журналистов будут судить

21.06.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудников газеты «Ганцавіцкі час» и сайта «Першы рэгіён» (1reg.by) Сергея Багрова и Александра Позняка, задержанных в Ганцевичах вечером 20 июня во время трансляции стихийной акции «Цепь солидарности», будут судить, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов. Их обвиняют в неподчинении милиции. Процесс состоится 22 июня. Багров и Позняк остаются под стражей в Ганцевичском РОВД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главный редактор газеты Петр Гузаевский потребовал освободить журналистов и заявил, что подает жалобу на действия милиции. По его словам, у Позняка синяк, к журналисту применялись меры физического воздействия, ему угрожали, оскорбляли, при задержании к асфальту прижимали коленом.

«Мы будем писать заявление и требовать проведения служебной проверки, в том числе в управление собственной безопасности и Генеральную прокуратуру. Снимем побои», — сказал Гузаевский, слова которого приводит «Першы рэгіён».

Главный редактор не исключил физического насилия и в отношении Багрова, «потому что кричали: «Если бы ты не выкинул это в интернет, ничего бы этого не было».

Всего в Ганцевичах во время субботней акции солидарности с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, было задержано около 10 человек.

Первая акция солидарности с арестованными, в том числе с задержанным претендентом на пост президента Виктором Бабарико, прошла в Минске вечером 18 июня. На следующий вечер «цепи солидарности» были организованы в нескольких десятках городов. По информации правозащитников, силовики задержали более 120 человек.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Их обвиняют в неподчинении милиции.
 
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