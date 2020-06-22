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Жара ушла. Погода в Могилеве на неделю

22.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спад жары и никакого дождя — такой будет погода на неделе в Могилеве. Ближайшие 7 дней обещают быть солнечными, и лишь в субботу возможен дождь. По крайней мере, такой предварительный прогноз дает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 22 июня, будет до +22 °С, вечером ожидаются дождь с грозой.

Во вторник — +15…+24 °С, переменная облачность.

В среду, 24 июня, будет примерно так же тепло: +16…+23 °С.

В четверг погода будет ясной, +13…+24 °С.

В пятницу, 26 июня, станет чуть теплее — +16…+26 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Дождей на неделе тоже не будет - кроме понедельника.
 
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