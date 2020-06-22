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Жара ушла. Погода в Могилеве на неделю
22.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спад жары и никакого дождя — такой будет погода на неделе в Могилеве. Ближайшие 7 дней обещают быть солнечными, и лишь в субботу возможен дождь. По крайней мере, такой предварительный прогноз
Сегодня, 22 июня, будет до +22 °С, вечером ожидаются дождь с грозой.
Во вторник — +15…+24 °С, переменная облачность.
В среду, 24 июня, будет примерно так же тепло: +16…+23 °С.
В четверг погода будет ясной, +13…+24 °С.
В пятницу, 26 июня, станет чуть теплее — +16…+26 °С.
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Дождей на неделе тоже не будет - кроме понедельника.
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