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Немного посвежеет, а потом - снова лето. Погода в Гомеле на неделе
22.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну что, успели загореть? А накупаться? В ближайшие дни июнь сбавит обороты и жара немного спадет,
В понедельник все еще +29°C и ясно.
Во вторник северный ветерок и дожди немного охладят гомельчан. Температура воздуха опустится до +24°C.
В среду и четверг будет ясно и +25°C.
В пятницу уже +27°C и без осадков.
Хорошей недели, друзья!
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Ну что, успели загореть? А накупаться? В ближайшие дни июнь сбавит обороты и жара ненадолго спадет
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