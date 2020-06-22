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Немного посвежеет, а потом - снова лето. Погода в Гомеле на неделе

22.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну что, успели загореть? А накупаться? В ближайшие дни июнь сбавит обороты и жара немного спадет, обещает pogoda.by. Надолго ли?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник все еще +29°C и ясно.

Во вторник северный ветерок и дожди немного охладят гомельчан. Температура воздуха опустится до +24°C.

В среду и четверг будет ясно и +25°C.

В пятницу уже +27°C и без осадков.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Ну что, успели загореть? А накупаться? В ближайшие дни июнь сбавит обороты и жара ненадолго спадет
 
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