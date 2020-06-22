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Ветеран-фронтовик брестчанин Пётр Колпаков: «Война мне до сих пор снится»

22.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ветеран-фронтовик брестчанин Пётр Колпаков: «Война мне до сих пор снится»
На фронт брестчанин Петр Колпаков ушел 19-летним юношей. Ему удалось выжить в ожесточенных боях за Сталинград и на Курской дуге. Вместе с товарищами освобождал города Украины и Польши, долгожданную победу встретил недалеко от Берлина. За мужество и отвагу он награжден множеством медалей, среди которых ордена Отечественной войны I степени и Славы III степени. В июле Петру Федоровичу исполнится 97 лет. Даже в таком преклонном возрасте ветеран не теряет оптимизма. Воспоминаниями о войне он поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

— Петр Федорович, где застало вас известие о начале Великой Отечественной войны?

— Я тогда работал помощником механика парохода в Архангельской области. Сообщение о нападении Германии не стало неожиданностью. В общежитии с нами, молодежью, жил сапожник. Он был старше, часто слушал радио и считал, что война неизбежна. Не хотелось верить в эти слова, но он оказался прав: нам пришлось воевать.

Когда начались отправки на фронт, наше судно должно было перевозить призывников из одного района в другой. Через некоторое время после выхода в море начался шторм. Немцы уже успели сбросить плавучие мины. Одна из них разорвалась о скалу — нас так подбросило. Но все обошлось, людей доставили благополучно.

— А сами вы когда оказались на фронте?

— Зимой прошел подготовку в военкомате. Отлично стрелял, хорошо изучил материальную часть. Я написал заявление о желании пойти на фронт. В мае 1942 года меня призвали в армию и направили в 214-ю воздушно-десантную бригаду, которая тогда дислоцировалась в Ивановской области.

В середине августа вступили в ожесточенные бои с немцами. Они отступили на несколько километров. Для нас это было важным, потому что освободили стратегический для советских войск мост. Несколько дней спустя в ночной засаде задержали семерых немецких разведчиков. Не представляете, какое было удивление, когда командир группы заговорил с нами на чистом русском языке. Вот как серьезно они готовились.

Как-то вышли на окраину села, чтобы укрыться. Выбрали неприметный дом. Хозяева нас хорошо приняли, а их девятилетний сын рассказал о немцах в центре деревни. Попросили парнишку разузнать о них поподробнее. Он играл с друзьями и выполнял поручение. Раскрутили, что это штаб танковой дивизии. Составили план и ночью отправились на операцию. Командир возглавлял группу захвата, я — прикрытия. Взяли тогда в плен начальника штаба. Когда тащили его, он все просил сохранить ему жизнь.

Под Сталинградом я был тяжело ранен. На лечении оказался аж в казахстанском Петропавловске. После выписки из госпиталя меня назначили старшиной маршевой роты. В марте 1943 года нас отправили на эшелоне в Воронеж. В пути познакомился с офицером Петром Потапенко. С моим тезкой воевали бок о бок до самой Победы.

— Петр Федорович, вы участвовали еще в одной переломной битве — на Курской дуге. Что о ней вспоминается?

— Бои, конечно, были тяжелыми. В июне 1943-го меня назначили старшиной взвода управления. В атаке, можно сказать, не участвовал. Моей задачей было обеспечить воинов необходимым: питанием, обмундированием, боеприпасами, что-то отремонтировать. Это тоже было очень важным.

— А где встретили Победу?

— В Германии. До Берлина мы не дошли километров 70. Там окружили большую группировку противников. Они пытались прорваться, долго не сдавались. Только 8 мая сложили оружие. Мы собирали боеприпасы. Устали, конечно, и прилегли отдохнуть. В два часа ночи прибегает дежурный со словами: «Хватит спать, война закончилась!» Мы вскочили все, давай салютовать из оружия. У меня был пистолет ТТ, две обоймы выпустил в небо. По соседству зенитчики стояли, тоже салютовали. Так радовались долгожданной победе.

— Мы уже 75 лет живем в мирной стране. За это время выросли несколько поколений, которые знают о войне только по рассказам. Вам бы, наверное, хотелось забыть все ее ужасы?

— Знаете, войну нельзя забыть. Я прошел бои с 1942 по 1945 год, они и сегодня мне снятся. Когда просят встретиться со школьниками и студентами, я соглашаюсь, чтобы рассказать им о пережитом. Молодежь должна знать это, чтобы не допустить войны.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА, БЕЛТА.

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