В запертой машине в жару погибал хорек - его спасали МЧС и милиция

Источник материала: Tut.by

Минские спасатели вызволили хорька, который погибал в закрытой машине. Об этом сообщает МЧС Минска.

В субботу 20 июня в МЧС позвонила девушка — сквозь слезы сообщила, что нашла в машине хорька, и что ему очень плохо в такую жару. Работники МЧС направились по указанному адресу, на улицу Жудро, 71а.

Машина, где находилось запертое животное, оказалась без госномера, так что привлекли РУВД.



Фото: МЧС Минска



Фото: МЧС Минска

В присутствии милиции автомобиль вскрыли и достали хорька. Измученное животное уже не двигалось, но еще дышало.

Хорька передали в ветклинику «Дай лапу», расположенную неподалеку. Обеспокоенная девушка, уходя, сказала, что намерена подать заявление в милицию на беспечного хозяина.