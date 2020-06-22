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В запертой машине в жару погибал хорек - его спасали МЧС и милиция
22.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минские спасатели вызволили хорька, который погибал в закрытой машине. Об этом
В субботу 20 июня в МЧС позвонила девушка — сквозь слезы сообщила, что нашла в машине хорька, и что ему очень плохо в такую жару. Работники МЧС направились по указанному адресу, на улицу Жудро, 71а.
Машина, где находилось запертое животное, оказалась без госномера, так что привлекли РУВД.
В присутствии милиции автомобиль вскрыли и достали хорька. Измученное животное уже не двигалось, но еще дышало.
Хорька передали в ветклинику «Дай лапу», расположенную неподалеку. Обеспокоенная девушка, уходя, сказала, что намерена подать заявление в милицию на беспечного хозяина.
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В присутствии милиции автомобиль вскрыли и достали хорька. Измученное животное уже не двигалось, но еще дышало.
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