«Хапун» и последствия, рост пенсий, обвинения Бабарико, медики и отцы - все за выходные

Виктору и Эдуарду Бабарико предъявили обвинения. Виктор Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат. О деле Эдуарда почти ничего не известно. Отец и сын заключены под стражу.
Кстати, президент Лукашенко сегодня в Бресте. Уже Бресте: Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно">побывал в Брестской крепости (заявил там, что заявил, что в Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно), еще намерен, насколько нам известно, встретиться с лидерами аккумуляторного протеста.
В третье воскресенье июня большинство стран празднует День отца. Среди пап есть и такие, чьи дети требуют особенной заботы и внимания даже после совершеннолетия. Такие мужчины умеют делать уколы, менять гастростому, готовы месяцами лежать с ребенком в больнице, не боятся требовать от государства изменений в законодательстве и становятся незаменимой поддержкой для своих жен. Они воспитывают детей с инвалидностью. Мы собрали истории четырех отцов, которые не испугались незнакомых диагнозов и были рядом с детьми и женами всегда, когда нужно. Смотрите, какие они светлые и настоящие!
А еще вчера был День медработника — и вот у нас чудесная история семьи медиков в трех поколениях. Папа водил меня в музыкальную школу. Помню, как-то учитель музыки спросила: «Аллочка, а мама у тебя есть?» Я сказала, что да, но дома она не ночует, — сейчас смеется врач. — А еще помню открытку, которую мы с братом подписали маме к 8 Марта: «Желаем, чтобы ты чаще готовила нам ужин и у тебя было меньше смен».
А минский гинеколог Марина Исакова в своем Instagram опубликовала пост о работе врачей в Беларуси с хештегом #мызналикудашли. Как пояснила Марина, это ответ на слова председателя Совета Республики Натальи Кочановой: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах». Пост гинеколога собрал более 3 тысяч лайков, а хештег использовали десятки других медиков: и чтобы открыто высказаться о своей работе, и для поздравлений с профессиональным праздником — читайте, что наболело.
Продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Признавайтесь, хотели, чтобы у вас была близняшка? Вот Катя и Лиза не представляют свою жизнь иначе и, как говорят сами девочки, чувствуют себя неполноценно, находясь на расстоянии друг от друга. Давайте расскажем о жизни близнецов.
Кстати. Заметили, что упали цены на клубнику? За ягодами выстраиваются огромные очереди, народ уже берет ее ведрами. Продавцы говорят, что еще большее снижение цены на ягоды вполне возможно. Но — хозяйке на заметку! — из-за непредсказуемой погоды, которая в любой момент может уничтожить урожай, лучше не откладывать покупку запасов на зиму.
Хорошей нам недели, друзья!
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