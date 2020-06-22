«Хапун» и последствия, рост пенсий, обвинения Бабарико, медики и отцы - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Это были очень сложные выходные: в субботу по стране продолжились задержания (видели, Минске">что творилось в Минске?) мы узнали подробности и количество задержанных во время пятничного «хапуна» — и это и это невозможно читать без эмоций (в Молодечно у омоновца даже заметили пистолет ), в знак солидарности со страной вышли белорусы всего мира . Но, конечно, в выходные на TUT.BY и в жизни людей была не только политика — и в нашем кратком обзоре мы вам сейчас все быстро напомним.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ИНТЕРЕСНОЕ

В третье воскресенье июня большинство стран празднует День отца . Среди пап есть и такие, чьи дети требуют особенной заботы и внимания даже после совершеннолетия. Такие мужчины умеют делать уколы, менять гастростому, готовы месяцами лежать с ребенком в больнице, не боятся требовать от государства изменений в законодательстве и становятся незаменимой поддержкой для своих жен. Они воспитывают детей с инвалидностью. Мы собрали истории четырех отцов, которые не испугались незнакомых диагнозов и были рядом с детьми и женами всегда, когда нужно. Смотрите, какие они светлые и настоящие !

. Среди пап есть и такие, чьи дети требуют особенной заботы и внимания даже после совершеннолетия. Такие мужчины умеют делать уколы, менять гастростому, готовы месяцами лежать с ребенком в больнице, не боятся требовать от государства изменений в законодательстве и становятся незаменимой поддержкой для своих жен. Они воспитывают детей с инвалидностью. Мы собрали истории четырех отцов, которые не испугались незнакомых диагнозов и были рядом с детьми и женами всегда, когда нужно. ! А еще вчера был День медработника — и вот у нас чудесная история семьи медиков в трех поколениях. Папа водил меня в музыкальную школу. Помню, как-то учитель музыки спросила: «Аллочка, а мама у тебя есть?» Я сказала, что да, но дома она не ночует, — сейчас смеется врач. — А еще помню открытку, которую мы с братом подписали маме к 8 Марта: « Желаем, чтобы ты чаще готовила нам ужин и у тебя было меньше смен ».





А минский гинеколог Марина Исакова в своем Instagram опубликовала пост о работе врачей в Беларуси с хештегом #мызналикудашли . Как пояснила Марина, это ответ на слова председателя Совета Республики Натальи Кочановой: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах». Пост гинеколога собрал более 3 тысяч лайков, а хештег использовали десятки других медиков: и чтобы открыто высказаться о своей работе, и для поздравлений с профессиональным праздником — читайте, что наболело .

. Как пояснила Марина, это ответ на слова председателя Совета Республики Натальи Кочановой: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах». Пост гинеколога собрал более 3 тысяч лайков, а хештег использовали десятки других медиков: и чтобы открыто высказаться о своей работе, и для поздравлений с профессиональным праздником — . Продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Признавайтесь, хотели, чтобы у вас была близняшка ? Вот Катя и Лиза не представляют свою жизнь иначе и, как говорят сами девочки, чувствуют себя неполноценно, находясь на расстоянии друг от друга. Давайте расскажем о жизни близнецов .

, где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. ? Вот Катя и Лиза не представляют свою жизнь иначе и, как говорят сами девочки, чувствуют себя неполноценно, находясь на расстоянии друг от друга. . А вот у нас репортаж из местечка, где большинство в 1994 году голосовало за Позняка , а потом выбрали Лукашенко.

— За Позняка здесь, говорят, все голосовали?

— Было такое.

— А сейчас?

— А сейчас за Лукашенко.

— Почему?

— Не знаю. Лично я благодарна ему и нынешней власти за спокойствие… Я могу даже дверь не закрывать, так у нас спокойно. Вот искренне благодарна за это.





А вот челлендж для водителей . Как думаете, вы бы сдали зачет в автошколе, если бы пошли на него прямо сейчас? Давайте проверим — мы сдали не все.

. Как думаете, вы бы сдали зачет в автошколе, если бы пошли на него прямо сейчас? — мы сдали не все. Кстати, в сети появился документальный фильм о реконструкции органа Пинского костела, реставрировать который помог ныне покойный основатель TUT.BY Юрий Зиссер . Посмотрите, это тоже очень важно .

О СПОРТЕ

Вчера завершился 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу — и вот здесь у нас все подробности .

Все новости субботы, 20 июня

Все новости воскресенья, 21 июня





Кстати. Заметили, что упали цены на клубнику ? За ягодами выстраиваются огромные очереди, народ уже берет ее ведрами. Продавцы говорят, что еще большее снижение цены на ягоды вполне возможно. Но — хозяйке на заметку! — из-за непредсказуемой погоды, которая в любой момент может уничтожить урожай, лучше не откладывать покупку запасов на зиму.

Хорошей нам недели, друзья!

Ваша редакция