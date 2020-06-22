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«Хапун» и последствия, рост пенсий, обвинения Бабарико, медики и отцы - все за выходные

22.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Это были очень сложные выходные: в субботу по стране продолжились задержания (видели, Минске">что творилось в Минске?) мы узнали подробности и количество задержанных во время пятничного «хапуна» — и это и это невозможно читать без эмоций (в Молодечно у омоновца даже заметили пистолет), в знак солидарности со страной вышли белорусы всего мира. Но, конечно, в выходные на TUT.BY и в жизни людей была не только политика — и в нашем кратком обзоре мы вам сейчас все быстро напомним.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Виктору и Эдуарду Бабарико предъявили обвинения. Виктор Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат. О деле Эдуарда почти ничего не известно. Отец и сын заключены под стражу.
  • В субботу команда Бабарико отнесла в ЦИК документы, необходимые для регистрации его кандидатом в президенты — и вот какой доход в его налоговой декларации.
  • Кстати, помните, вечером 19 июня штаб Виктора Бабарико, задержанного накануне, опубликовал записанное им ранее обращение? В нем Бабарико предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года. Давайте напомним вам, кто и при каких условиях может инициировать референдум и как он вообще проходит.
  • Ну, а Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, будет находиться в карцере до 26 июня — и вот что думает об этом его жена Светлана.
  • Все о ситуации с COVID-19 в Беларуси в выходные — здесь.
  • Александр Лукашенко в выходные наконец пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну. Это «не потому, что я не уважаю женщин», а вот почему.
  • Перед выборами Лукашенко еще раз поддержал пенсионеров и продлил льготный проезд в электричках. Ну и пенсии, конечно, повышают. А как думаете, поднимут ли зарплаты перед выборами и что будет с курсом рубля? Разбирались.
  • Кстати, президент Лукашенко сегодня в Бресте. Уже Бресте: Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно">побывал в Брестской крепости (заявил там, что заявил, что в Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно), еще намерен, насколько нам известно, встретиться с лидерами аккумуляторного протеста.
  • А президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • В третье воскресенье июня большинство стран празднует День отца. Среди пап есть и такие, чьи дети требуют особенной заботы и внимания даже после совершеннолетия. Такие мужчины умеют делать уколы, менять гастростому, готовы месяцами лежать с ребенком в больнице, не боятся требовать от государства изменений в законодательстве и становятся незаменимой поддержкой для своих жен. Они воспитывают детей с инвалидностью. Мы собрали истории четырех отцов, которые не испугались незнакомых диагнозов и были рядом с детьми и женами всегда, когда нужно. Смотрите, какие они светлые и настоящие!
  • А еще вчера был День медработника — и вот у нас чудесная история семьи медиков в трех поколениях. Папа водил меня в музыкальную школу. Помню, как-то учитель музыки спросила: «Аллочка, а мама у тебя есть?» Я сказала, что да, но дома она не ночует, — сейчас смеется врач. — А еще помню открытку, которую мы с братом подписали маме к 8 Марта: «Желаем, чтобы ты чаще готовила нам ужин и у тебя было меньше смен».


  • А минский гинеколог Марина Исакова в своем Instagram опубликовала пост о работе врачей в Беларуси с хештегом #мызналикудашли. Как пояснила Марина, это ответ на слова председателя Совета Республики Натальи Кочановой: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах». Пост гинеколога собрал более 3 тысяч лайков, а хештег использовали десятки других медиков: и чтобы открыто высказаться о своей работе, и для поздравлений с профессиональным праздником — читайте, что наболело.
  • Продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Признавайтесь, хотели, чтобы у вас была близняшка? Вот Катя и Лиза не представляют свою жизнь иначе и, как говорят сами девочки, чувствуют себя неполноценно, находясь на расстоянии друг от друга. Давайте расскажем о жизни близнецов.
  • А вот у нас репортаж из местечка, где большинство в 1994 году голосовало за Позняка, а потом выбрали Лукашенко.

— За Позняка здесь, говорят, все голосовали?

— Было такое.

— А сейчас?

— А сейчас за Лукашенко.

—  Почему?

 — Не знаю. Лично я благодарна ему и нынешней власти за спокойствие… Я могу даже дверь не закрывать, так у нас спокойно. Вот искренне благодарна за это.


О СПОРТЕ

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Кстати. Заметили, что упали цены на клубнику? За ягодами выстраиваются огромные очереди, народ уже берет ее ведрами. Продавцы говорят, что еще большее снижение цены на ягоды вполне возможно. Но — хозяйке на заметку! — из-за непредсказуемой погоды, которая в любой момент может уничтожить урожай, лучше не откладывать покупку запасов на зиму.

Хорошей нам недели, друзья!

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Теги: Брест, Минск
 
 
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