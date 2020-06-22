Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга №113 от 05.06.2020г. проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №16″ (г.Пинск, ул.Ж.Гуренковой 9). В ходе проведения мониторинга установлено, что 1 нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанное в рекомендациях по результатам первичного мониторингов не выполнено. В отношении директора ГУО «Средняя школа №16 г.Пинска» начат административный процесс.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М.Наривончик

В соответствии с решением о проведении мониторинга №113 от 05.06.2020г. проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №15″ г. Пинска, по адресу: г.Пинск, ул.Островского 7. В ходе проведения мониторинга установлено, что 1 нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанное в рекомендациях по результатам первичного мониторингов не выполнено. В отношении директора ГУО «Средняя школа №15 г.Пинска» начат административный процесс.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М.Наривончик

В соответствии с решением о проведении мониторинга №110 от 01.06.2020г. проведен повторный мониторинг ГУО «Чуховская средняя школа Пинского района», расположенной по адресу: Пинский р-н, д.Чухово, ул.Советсткая 52. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанное в п. 4 рекомендаций №187/14 от 26.11.2019 года не выполнено. В отношении директора начат административный процесс.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М.Наривончик

В соответствии с решением о проведении мониторинга №117 от 18.05.2020 проведен мониторинг УО «Пинский государственный колледж искусств». В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

В соответствии с решением о проведении мониторинга №115 от 11.06.2020 проведен мониторинг ГУО «Средняя школа №9 г.Пинска», ГУО «Средняя школа №7 г.Пинска», ГУО «Ясли-сад №27 г.Пинска», ГУО «Гимназия №2 г.Пинска», ГУО «Гимназия №3 им. В.З.Коржа г.Пинска». В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением о проведении мониторинга №110 от 01.06.2020г. проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №9 г.Пинска», расположенной по адресу: г.Пинск, ул.Первомайская, 179. В ходе мониторинга установлено, что нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанное в п. 4 рекомендаций №182/11 от 05.12.2019 года не выполнено. По результатам повторного мониторинга директор ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» привлечен к административной ответственности.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением о проведении мониторинга №110 от 01.06.2020г. проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия №2 г.Пинска», расположенной по адресу: г.Пинск, ул.Ильина, 13. В ходе мониторинга установлено, что нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанное в п. 6 рекомендаций №182/11 от 05.12.2019 года не выполнено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением о проведении мониторинга №116 от 11.06.2020г. проведен повторный мониторинг ЧТПУП «Пинапродукт», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Красноармейская, д. 2, оф. 1. В ходе мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанные в п.п. 3,4,10 рекомендаций №57 от 09.03.2020 года не выполнены. По результатам мониторинга директор ЧТПУП «Пинапродукт» привлечен к административной ответственности.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец