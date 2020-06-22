ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Без «родительских дней» и с безопасной дистанцией. Как будут работать детские лагеря под Гродно

22.06.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродненские детские оздоровительные лагеря в этом году поедет вдвое меньше детей, чем в прошлом сезоне. Это связано с эпидситуацией. Также детские лагеря начнут работать только с 28 июня, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

На территории «Купалинки» тишина и образцовый порядок. Охранник и слесарь, которые встретили у входа, рассказали, что лагерь давно готов принимать детей.

— Говорят, тут будет лагерь «строгого режима» — никого не впускать, никого не выпускать. Может, и мы, сторожа, будем тут жить? — с улыбкой шутят мужчины и добавляют: — Детей будет в два раза меньше, чем обычно.

Начальник лагеря Наталья Михно подтвердила, что в стационарных лагерях действительно ограничат передвижение: воспитатели в выходные не будут уезжать, родителей на территорию не пустят, им только разрешат передавать вещи.

— По санитарным нормам (полтора метра) расставлены кровати, в комнатах поселим по два человека вместо четырех. В первую смену сможем принять 105 детей, тогда как в предыдущие годы оздоравливали около 330 человек, — говорит директор.

Общелагерные спортивные и культурные массовые мероприятия будут проводиться на улице. Для этого есть игровые площадки и летний амфитеатр.

В этом году принимать в лагерь будут только по справкам, в которых есть пометка, что ребенок не является контактом первого уровня по COVID-19.


Фото: vgr.by

На воротах «Зорьки юбилейной» висит объявление с просьбой входить в маске, есть дезинфектор и памятка о мерах безопасности. В этом лагере примут 150 детей вместо 340. Не будет привычного палаточного лагеря, который последние несколько лет разбивали на территории.

Чтобы соблюдать дистанцию, на игровых и спортивных площадках, в столовой распределят потоки детей. Дискотеки будут либо в отрядах, либо на улице на разных площадках. Закуплены средства дезинфекции, индивидуальной защиты для педагогов.

— Будем проводить мероприятия онлайн: каждый отряд получает задание, готовится, а итог транслируют на весь лагерь, — говорит о планах директор лагеря Лариса Янчук.


Фото: vgr.by

В «Зорьке» тоже запретят родительские посещения, но организуют прямую трансляцию на образовательном портале горисполкома и на сайте лагеря.

К началу сезона в корпусах и на верандах поставили стеклопакеты, купили новую мебель. Построили два новых корпуса. В каждом — по семь просторных комнат, два санузла для мальчиков и девочек и душевая. В комнатах поставят по три кровати вместо пяти. Одну из камер хранения переделали под изолятор (теперь их три).

В «Юности» тоже вдвое уменьшили количество детей в смене: отдохнет 70 школьников от 6 до 17 лет.

Правила дистанции в комнатах и столовых те же. В лагерь из соображений безопасности не повезут лазертаг. Интерактивная игра «Зарница» при участи гродненских силовиков под вопросом.

— С нашим заведующим клубом дети не заскучают — у него всегда куча идей для любых условий! Педагог-организатор, как только увидела корабль, сразу сказала — будет пиратская вечеринка! Мы распланировали всё даже для отдельных отрядов, — рассказывает директор Татьяна Кейзер.

Будут в лагере и дискотеки — на улице есть танцпол и летняя площадка на 150 посадочных мест, чтобы проводить концерты.

На территории пока продолжаются ремонтные работы: подкрашивают фасады, подсыпают новые плиточные тропинки, ставят инвентарные номера на воркаут-турники, комплекс тренажёров под крышей, детский домик в виде большого корабля.

— Мы выровняли футбольное поле и засыпали баскетбольную площадку на том месте, где раньше ставили бассейн. В этом году его не будет, — говорит Татьяна Кейзер.

В «Юности» сделали капитальный ремонт одного из корпусов, полностью заменили мебель, закупили постельные принадлежности. Появились обновки на кухне — новая плита и посуда.

Как сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик, в связи с эпидситуацией и новыми рекомендациями профильных министерств в Гродно оздоровят вдвое меньше детей, чем в прошлом году. По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, в 2019 году в детских оздоровительных лагерях Гродненской области отдохнули 63,2 тысячи ребят.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненские детские оздоровительные лагеря в этом году поедет вдвое меньше детей, чем в прошлом сезоне.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске парень на спор украл камеры видеонаблюдения. Его нашли по записям с этих камер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика