Без «родительских дней» и с безопасной дистанцией. Как будут работать детские лагеря под Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродненские детские оздоровительные лагеря в этом году поедет вдвое меньше детей, чем в прошлом сезоне. Это связано с эпидситуацией. Также детские лагеря начнут работать только с 28 июня, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

На территории «Купалинки» тишина и образцовый порядок. Охранник и слесарь, которые встретили у входа, рассказали, что лагерь давно готов принимать детей.

— Говорят, тут будет лагерь «строгого режима» — никого не впускать, никого не выпускать. Может, и мы, сторожа, будем тут жить? — с улыбкой шутят мужчины и добавляют: — Детей будет в два раза меньше, чем обычно.

Начальник лагеря Наталья Михно подтвердила, что в стационарных лагерях действительно ограничат передвижение: воспитатели в выходные не будут уезжать, родителей на территорию не пустят, им только разрешат передавать вещи.

— По санитарным нормам (полтора метра) расставлены кровати, в комнатах поселим по два человека вместо четырех. В первую смену сможем принять 105 детей, тогда как в предыдущие годы оздоравливали около 330 человек, — говорит директор.

Общелагерные спортивные и культурные массовые мероприятия будут проводиться на улице. Для этого есть игровые площадки и летний амфитеатр.

В этом году принимать в лагерь будут только по справкам, в которых есть пометка, что ребенок не является контактом первого уровня по COVID-19.



Фото: vgr.by

На воротах «Зорьки юбилейной» висит объявление с просьбой входить в маске, есть дезинфектор и памятка о мерах безопасности. В этом лагере примут 150 детей вместо 340. Не будет привычного палаточного лагеря, который последние несколько лет разбивали на территории.

Чтобы соблюдать дистанцию, на игровых и спортивных площадках, в столовой распределят потоки детей. Дискотеки будут либо в отрядах, либо на улице на разных площадках. Закуплены средства дезинфекции, индивидуальной защиты для педагогов.

— Будем проводить мероприятия онлайн: каждый отряд получает задание, готовится, а итог транслируют на весь лагерь, — говорит о планах директор лагеря Лариса Янчук.



Фото: vgr.by

В «Зорьке» тоже запретят родительские посещения, но организуют прямую трансляцию на образовательном портале горисполкома и на сайте лагеря.

К началу сезона в корпусах и на верандах поставили стеклопакеты, купили новую мебель. Построили два новых корпуса. В каждом — по семь просторных комнат, два санузла для мальчиков и девочек и душевая. В комнатах поставят по три кровати вместо пяти. Одну из камер хранения переделали под изолятор (теперь их три).

В «Юности» тоже вдвое уменьшили количество детей в смене: отдохнет 70 школьников от 6 до 17 лет.

Правила дистанции в комнатах и столовых те же. В лагерь из соображений безопасности не повезут лазертаг. Интерактивная игра «Зарница» при участи гродненских силовиков под вопросом.

— С нашим заведующим клубом дети не заскучают — у него всегда куча идей для любых условий! Педагог-организатор, как только увидела корабль, сразу сказала — будет пиратская вечеринка! Мы распланировали всё даже для отдельных отрядов, — рассказывает директор Татьяна Кейзер.

Будут в лагере и дискотеки — на улице есть танцпол и летняя площадка на 150 посадочных мест, чтобы проводить концерты.

На территории пока продолжаются ремонтные работы: подкрашивают фасады, подсыпают новые плиточные тропинки, ставят инвентарные номера на воркаут-турники, комплекс тренажёров под крышей, детский домик в виде большого корабля.

— Мы выровняли футбольное поле и засыпали баскетбольную площадку на том месте, где раньше ставили бассейн. В этом году его не будет, — говорит Татьяна Кейзер.

В «Юности» сделали капитальный ремонт одного из корпусов, полностью заменили мебель, закупили постельные принадлежности. Появились обновки на кухне — новая плита и посуда.

Как сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик, в связи с эпидситуацией и новыми рекомендациями профильных министерств в Гродно оздоровят вдвое меньше детей, чем в прошлом году. По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, в 2019 году в детских оздоровительных лагерях Гродненской области отдохнули 63,2 тысячи ребят.