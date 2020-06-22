В Минске парень на спор украл камеры видеонаблюдения. Его нашли по записям с этих камер

Источник материала: Tut.by

В Минске молодой парень на спор сорвал и унес камеры видеонаблюдения в подземном переходе. Об этом рассказала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Двое нетрезвых парней 7 мая шли через подземный переход и, увидев в нем камеры видеонаблюдения, поспорили о том, можно ли их снять.

Пари выиграл 19-летний молодой человек, который сорвал две камеры: одну он выбросил, другую поместил в камеру хранения в магазине. Виновника исчезновения техники удалось найти благодаря записям с тех самых украденных камер.

Сам молодой человек никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, ущерб от его действий оценен в 710 рублей. Теперь материалы дела переданы в Следственный комитет.