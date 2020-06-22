ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске парень на спор украл камеры видеонаблюдения. Его нашли по записям с этих камер

22.06.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске молодой парень на спор сорвал и унес камеры видеонаблюдения в подземном переходе. Об этом рассказала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Двое нетрезвых парней 7 мая шли через подземный переход и, увидев в нем камеры видеонаблюдения, поспорили о том, можно ли их снять.

Пари выиграл 19-летний молодой человек, который сорвал две камеры: одну он выбросил, другую поместил в камеру хранения в магазине. Виновника исчезновения техники удалось найти благодаря записям с тех самых украденных камер.

Сам молодой человек никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, ущерб от его действий оценен в 710 рублей. Теперь материалы дела переданы в Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось еще в мае этого года. Двое парней поспорили о том, можно ли снять камеры в подземном переходе, через который они проходили.
 
Новости дня
Новости общества
 
ОМОН задержал врача-онколога. Родные трое суток не могут узнать, где он и кто его будет судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика