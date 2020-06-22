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В Минске парень на спор украл камеры видеонаблюдения. Его нашли по записям с этих камер
22.06.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске молодой парень на спор сорвал и унес камеры видеонаблюдения в подземном переходе. Об этом
Двое нетрезвых парней 7 мая шли через подземный переход и, увидев в нем камеры видеонаблюдения, поспорили о том, можно ли их снять.
Пари выиграл 19-летний молодой человек, который сорвал две камеры: одну он выбросил, другую поместил в камеру хранения в магазине. Виновника исчезновения техники удалось найти благодаря записям с тех самых украденных камер.
Сам молодой человек никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, ущерб от его действий оценен в 710 рублей. Теперь материалы дела переданы в Следственный комитет.
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Происшествие случилось еще в мае этого года. Двое парней поспорили о том, можно ли снять камеры в подземном переходе, через который они проходили.
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