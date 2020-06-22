Два медика случайно оказались в центре Гомеля во время «цепи солидарности». Провели ночь в ИВС

Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время пикета солидарности задержали двух медиков, которые собирались отметить в кафе в центре города предстоящий профессиональный праздник. Вместо торжественного ужина оказались сначала в автобусе ОМОНа, а затем провели ночь в ИВС. TUT.BY узнал подробности этой истории.



Фото: Елена Бычкова

Мы связались с одним из задержанных, Андреем (полные данные мужчины есть в редакции. — Прим. TUT.BY) — и он рассказал, как все было.

В пятницу вечером Андрей с женой и еще тремя коллегами договорились отметить предстоящий День медика в кафе. Еще несколько дней назад решили посидеть в заведении под названием «Арена», что возле цирка.

— Мы с супругой приехали пораньше. Зашли в кафе, увидели, что людей тьма, позвонили друзьям, которые еще в это время добирались, и сказали, что людей много, и мы, наверное, поищем другое заведение. Возле танка встретились с еще одним нашим другом и коллегой и направились вверх по Советской. Мы видели вдоль дороги большое количество людей, понимали, что это за акция, поэтому решили от танка до цирка пройти дворами, где не так шумно. У цирка все-таки вышли на Советскую, дошли до сквера и уже там стали ждать друзей, — вспоминает Андрей.





В этот момент как раз на тротуаре появилась шеренга ОМОНа, который оттеснял цепь солидарности.

— К нам подошел один из сотрудников, попросил отойти от края проезжей части и сместиться в центр тротуара. Мы отошли, но остались стоять, так как требований уйти с стороны милиции не было. Но через несколько минут подошла вторая шеренга ОМОНа. Их начальник обратился к нам, мол, советую уехать по домам, вы же прекрасно понимаете, что здесь происходит. Мы попытались возразить и объяснить, что ни в какой акции мы не участвуем, а ждем друзей, но не успели — сотрудник подал своим подчиненным какой-то знак и нас уже вели в автобус. Мы не сопротивлялись. Были уверены, что сейчас нас завезут за угол и отпустят. Попытались объяснить, что врачи, пришли отметить профессиональный праздник, но нас никто не слушал, — рассказывает Андрей.

Супругу Андрея не тронули, а мужчин отвезли в РОВД — там сначала опросили, а затем составили протокол по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Вы его подписали?

— А смысл не подписывать? Только осложнять себе жизнь. Мы ведь в протоколе допроса подробно рассказали, что мы делали на Советской, и на словах постоянно объясняли сотрудникам, что мы не участвовали ни в каких акциях, но там такое равнодушие у всех: слушают, а делают свое. Смысл спорить, если уже и протокол был заполнен?

Медик не скрывает: он понимал, что означает выстроенная вдоль дороги цепь, но ни в каких акциях, говорит, принимать участие ни он, ни его коллеги не намеревался.

— Представьте, у нас праздник, мы встречаемся семьями с коллегами, мы красиво одеты, чтобы пойти в кафе. Ну о каких акциях может речь?





Уже почти ночью на этом же автобусе, в который их около восьми вечера отправил на Советской ОМОН, мужчин доставили в ИВС. У Андрея как человека впервые оказавшегося в подобном месте, это вызвало настоящий шок.

— Нас поместили в одиночные камеры. Всю ночь горит яркий свет, аж глаза выедает, спать невозможно. Белье — простыня и наволочка, может и были постираны, но матрац, подушка и одеяло пропитаны потом и мочой. До сих пор этот запах стоит в носу, — описывает то, что увидел в изоляторе, Андрей.

Около четырех вечера следующего дня мужчин выпустили. Перед этим провели еще одну профилактическую беседу — предупредили: если подобное повторится, не избежать ареста.

— Ситуация крайне неприятная. Тем более все произошло в профессиональный праздник. Все очень расстроены, родственники вообще на ушах. Но этот инцидент показал, как друзья познаются в беде. В эту ночь в ИВС не спал не только я, но и все мои друзья провели это время в тревожном ожидании и оказывали поддержку родным. Теперь я могу точно сказать, что они у меня настоящие.

На днях Андрея и его коллегу ждет суд.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.