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Как в Жуховичах поздравили медработников

23.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первый месяц лета, июнь, богат на различные праздники. Из них День защиты детей, день русского языка и др. Но, среди них есть один профессиональный праздник, который требует особого внимания, особенно в наше непростое время. Это День медицинского работника, отмечают его в 3-е воскресение июня. В этом году он выпал на 21-е число.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, врачи являются самыми, что ни на есть героями нашего времени. Чтобы стать настоящим врачом, необходимо призвание. Не зря существует такое выражение у медицинских работников: «Свети другим, сгорая сам! Ты на службе у здоровья людей!»

Отдел культуры и досуга «Жуховичский Дом культуры» посвятил всю свою трудовую неделю, с 17-го по 21-е июня, Дню медицинского работника, выразив, тем самым, огромную благодарность этим замечательным людям в белых халатах.

Открытием недели, в среду 17 июня, стал праздничный концерт «Руки, дарующие жизнь». В нём прозвучали самые добрые и тёплые слова поздравлений, искренние пожелания и, конечно, замечательные песни.

Следующий день, четверг, был ознаменован открытием выставки детского рисунка «Герои нашего времени», которая действовала с 18-го по 21-е июня. В дополнение, выставка являлась своеобразной фотозоной, где можно было сфотографироваться в настоящем белом халате или форме медбрата. На выставке были размещены интересные детские рисунки и плакаты с поздравлениями.

В пятницу 19 июня работники Дома культуры провели поздравительную акцию «С уважением и любовью». Сотрудников Жуховичского ФАПа и аптеки приятно удивили поздравительные открытки, на их лицах засияли улыбки, а в глазах загорелся огонёк счастья.

Как в Жуховичах поздравили медработников

 

Как в Жуховичах поздравили медработников

Как в Жуховичах поздравили медработников

Суббота 20 июня стала возможностью проверить свои знания в области медицины с помощью викторины, которая так и называлась «В мире медицины». Она включала в себя различные вопросы на данную тему. Каждый, и стар, и млад, мог без проблем принять участие в викторине.

Заключением трудовой недели, посвящённой Дню медицинского работника, стала юмористическая программа «Лекарство от скуки», которая прошла в воскресение 21 июня. Медицина – дело тонкое, серьёзное и ответственное. Но даже там, есть место юмору. Ведь, всем известно, что смех укрепляет иммунитет, поднимает тонус и продлевает жизнь.

Все мероприятия были освящены в Интернете на страницах Отдела культуры и досуга «Жуховичский Дом культуры» в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте и Инстаграмм под хештегом #неделямедработников.

Уважаемые сотрудники сферы медицины, пускай в вашей жизни будет больше юмора и меньше казусов. Спасибо вам, за ваш тяжёлый труд, профессионализм и невероятную выдержку и терпение. Всех благ земных, красоты и благодарных пациентов. С праздником.

 
 
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Первый месяц лета, июнь, богат на различные праздники. Из них День защиты детей, день русского языка и др. Но, среди
 
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