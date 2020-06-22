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Задержанный с применением силы на акции солидарности в Ганцевичах журналист получил 30 базовых

22.06.2020 20:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 июня в Барановичах прошел суд над журналистом издания «Ганцавіцкі час» Александром Позняком. Его задержали вместе с коллегой Сергеем Багровым в субботу во время освещения акции солидарности в Ганцевичах, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.


Александр Позняк с адвокатом знакомится с материалами, предоставленными милицией. Фото: Intex-press

В отношении журналистов составили протоколы за неповиновение и нарушение правил организации массового мероприятия. Воскресенье они провели в Ганцевичском РОВД, а в понедельник их доставили на суд в Барановичи.

Журналистов судили по очереди. Первым рассматривали административное дело Александра Позняка.

Александр Позняк сообщил в суде, что в субботу 20 июня он, как сотрудник зарегистрированного СМИ, освещал акцию солидарности в Ганцевичах, пишет Intex-press.

— Сотрудники милиции пришли только через два часа после начала стрима, и тогда начались первые задержания. (…) Когда появились сотрудники милиции, слов было мало, в основном действия агрессивные и резкие. Один из них стал закрывать объектив камеры, а второй схватил меня за руку. Я сказал ему, что работаю, он убрал от меня руку. Потом я услышал, как он прокричал — «пресса в сторону». Замечаний мне не делали и запрета на съемки не было.

На вопрос судьи оказывал ли он сопротивление милиции, Позняк ответил отрицательно.

— Мы заканчивали стрим, хотели уходить, потому что на улице Октябрьской никого не осталось. И в это время я понял, что милиция направляется к нам во главе с начальником РОВД Кулешовым. Он указал в нашу сторону и сказал нас взять.

Журналист рассказал, как его задерживали:

— На меня навалились, взяли за волосы, стали бить кулаками по лицу и ребрам и придавили коленом. Били с нескольких сторон — слева, справа и спереди. До этого милиция не делала нам никаких замечаний.

Допрошенный в суде замначальника Ганцевичского РОВД по идеологической работе Максим Лукьянчика рассказал, что журналисты вели с места событий стрим:

«Позняк с коллегой осуществляли съемку и Позняк давал комментарий, анализировал количество граждан, постоянно вмешивались в деятельность сотрудников. Не хотели снимать издалека. Мы вынуждены были применить меры физического воздействия», — приводятся слова милиционера на сайте БАЖ.

Выступил в суде и начальник Ганцевичского РОВД Виталий Кулешов. Он утверждал, что во время задержания журналист «начал прятаться за камеру и выставлял ее перед собой, чтобы его нельзя было за руку взять и задержать», сообщает Intex-press.

«Самое важное, что они вынесли камеру, и после этого люди стали собираться, до этого людей не было», — процитировал начальника райотдела милиции портал «Першы Рэгіён».

Кулешов также сообщил, что лично участвовал в задержании. Физическая сила применялась, потому что Позняк оказывал неповиновение.

— В чем была необходимость применения физической силы? — уточнила адвокат Позняка.

— Невыполнение законных требований проследовать в автомобиль.

Рассмотрев материалы дела, судья Екатерина Груда признала Александра Позняка виновным по двум статьям КОАП (ст. 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» и ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и назначила наказание по 15 базовых величин. В сумме это 810 рублей, сообщает Intex-press.

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В отношении журналистов составили протоколы за неповиновение и нарушение правил организации массового мероприятия.
 
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