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Лукашенко про Брест: Это мой город

22.06.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встречаясь с активом Брестской области, Лукашенко отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Должен сказать, для меня город не чужой. Это мой город. Я знал каждую улочку того советского города, исходил здесь каждый квадратный метр, особенно в последние годы службы, когда пришлось заниматься общественно-политической работой. Вся моя военная жизнь была тогда связана с защитой города и нашей огромной страны, — сказал Лукашенко.

По его словам, Брест тогда для него был очень душевным и местечковым городом, который не сильно тянул на центр регионального значения.

— Но посмотрите, каким красавцем сейчас стал наш легендарный город над Бугом, 1000-летие которого мы достойно отметили в прошлом году. То, что Брест сегодня по-настоящему европейский — чистый, комфортный и очень удобный для жизни — отмечают не только жители, но и иностранные гости, — сказал президент.

Он отметил, что туризм в западных областях буквально рванул с введением безвиза, хотя и не всем соседям Беларуси понравился такой шаг.

— Но мы страна открытая, нам это выгодно, и мы такую практику будем продолжать, — заверил президент.

К юбилею Брест получил Западный обход — новый путепровод, который позволил перенаправить транспортные потоки и разгрузить улицы города.

— Это подарок горожанам от всей страны. Это экологический проект в чистом виде, за которым в конечном итоге здоровье людей. Я уже не говорю о благоустройстве, строительстве жилья. И не только Брест, но и другие города области — Барановичи, Кобрин, Пинск — серьезно подтянулись, просто преобразились за последние годы, — обратил внимание Лукашенко.

 
Теги: Брест
 
 
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По его словам, Брест тогда для него был очень душевным и местечковым, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения.
 
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