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Лукашенко в Бресте пообещал провести местный референдум по аккумуляторному заводу
22.06.2020 21:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум. Такое обещание дал президент Александр Лукашенко на встрече с противниками аккумуляторного завода, которая прошла 22 июня возле здания горисполкома. Об этом рассказал TUT.BY присутствовавший на встрече правозащитник Роман Кисляк.
Встреча продолжалась около 30 минут.
— Мы также подняли вопрос, чтобы не было пусконаладки завода до проведения референдума. Нас заверили, что до референдума ее не будет, — сообщил правозащитник Роман Кисляк.
По словам собеседника, точная дата референдума пока не назначена.
— Нам сказали, что после выборов, — отметил Роман Кисляк.
В прошлом году провести такой референдум предлагали сами активисты. Однако Брестский райисполком
«Данный вопрос не может быть вынесен на местный референдум, так как имеет значение для Республики Беларусь в целом и урегулирован законодательными актами Республики Беларусь», — сообщалось в ответе.
В письме также подчеркивалось, что строительство аккумуляторного завода «имеет важное и определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь, то есть государства в целом, а не отдельного района, и включено в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы, утвержденную указом президента Республики Беларусь от 31 января 2017 года № 31».
Активисты обжаловали решение райисполкома, но 9 апреля суд Ленинского района оставил их жалобу без удовлетворения.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела
5 февраля 2020 года Экономический суд
9 апреля 2020 года «АйПауэр»
23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение
22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр»
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Референдум планируют провести после выборов.
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