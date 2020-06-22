Лукашенко в Бресте пообещал провести местный референдум по аккумуляторному заводу

Источник материала: Tut.by

Судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум. Такое обещание дал президент Александр Лукашенко на встрече с противниками аккумуляторного завода, которая прошла 22 июня возле здания горисполкома. Об этом рассказал TUT.BY присутствовавший на встрече правозащитник Роман Кисляк.





Встреча продолжалась около 30 минут.

— Мы также подняли вопрос, чтобы не было пусконаладки завода до проведения референдума. Нас заверили, что до референдума ее не будет, — сообщил правозащитник Роман Кисляк.

По словам собеседника, точная дата референдума пока не назначена.

— Нам сказали, что после выборов, — отметил Роман Кисляк.

В прошлом году провести такой референдум предлагали сами активисты. Однако Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы .

«Данный вопрос не может быть вынесен на местный референдум, так как имеет значение для Республики Беларусь в целом и урегулирован законодательными актами Республики Беларусь», — сообщалось в ответе.

В письме также подчеркивалось, что строительство аккумуляторного завода «имеет важное и определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь, то есть государства в целом, а не отдельного района, и включено в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы, утвержденную указом президента Республики Беларусь от 31 января 2017 года № 31».

Активисты обжаловали решение райисполкома, но 9 апреля суд Ленинского района оставил их жалобу без удовлетворения.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела выпустили из СИЗО до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

5 февраля 2020 года Экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Областные власти настаивали, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Компания подала апелляционную жалобу, но суд ее отклонил.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней — разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» вывели из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел» и участвовал в соревнованиях с участием хоккейной команды президента. Второй — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.