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Литва вновь ввела визовый сбор 60 евро для граждан Беларуси. Но не все так страшно

23.06.2020 07:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва с июля вновь вводит визовый сбор 60 евро для граждан Беларуси. Речь идет о выдаче национальных виз — категории D. Об этом сообщает DELFI.


Фото: migranti.life

Правительство Литвы 22 июня решило вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. Сбор будет взиматься со скидкой в 50%. Согласно принятому в 2011 году решению, такой сбор вообще не взимался.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает скидку в 50% для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как в Беларуси такую скидку к гражданам Литвы применяют.

Согласно новому порядку, с июля виза гражданам Беларуси обойдется в 60 евро. Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы, но пожелала, чтобы новый порядок вступил в силу вместе с договором с ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, то есть с 1 июля.

По данным МИД Литвы, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 тыс. 966 национальных виз, и за это время не взимавшийся консульский сбор составил свыше 2,6 млн евро.

А как же «шенген» по 35 евро?

Не волнуйтесь. Речь идет не о «шенгене» (виза категории B), а национальной визе (категория D).

А шенгенская виза с 1 июля, напомним, будет стоить не 80, а 35 евро.

Чем отличается шенгенская виза от национальной?

Шенгенская виза является краткосрочной и позволяет находится в одной или нескольких странах Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 6 месяцев.

Иностранец, имеющий национальную визу, может прибыть в Литву и находиться в ней свыше 3 месяцев, но не более 12 месяцев.

Национальная виза может быть однократной и многократной. Однократная национальная виза выдается иностранному гражданину, у которого есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в Литве. Многократная национальная виза чаще всего выдается иностранным гражданам, приезжающим в Литву для работы, учебы, научных исследований, законной деятельности. Все основания, на которых может быть выдана эта виза, перечислены на сайте Департамента миграции Литвы.

Национальная виза выдается не более чем на 1 год.

Можно ли с национальной визой ездить по Шенгену?

Гражданам других государств, имеющим национальную визу Литвы, разрешается перемещаться по всей территории Шенгена в течение трех месяцев каждые полгода.

Но стоит помнить, что окончательное решение о пересечении границы принимается пограничной службой. При этом особое внимание уделяется цели поездки, соблюдению правил въезда и наличию финансовых средств.

 
 
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Согласно новому порядку, с июля виза гражданам Беларуси обойдется в 60 евро. Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы, но пожелала, чтобы новый...
 
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