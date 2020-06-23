Материальная помощь к учебному году. Кто и как может ее получить

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В рамках реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы» Дубровенским районным исполнительным комитетом выделены бюджетные средства для оказания единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей к новому 2020-2021 учебному году на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Дубровенском районе.

Подача заявлений с приложением справки о месте жительства и составе семьи, справки с места учебы на каждого учащегося и свидетельства о рождении детей производится с 24 июня по 21 августа 2020 года в государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Дубровенского района» по адресу: г.Дубровно, ул.Лопанькова, 7а, кабинет № 1 (контактный телефон 4-25-75) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также по субботам с 9.00 до 13.00.

Светлана Набздорова,

заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования Дубровенского ТЦСОН