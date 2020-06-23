Участников «цепи солидарности» и пикетов в Витебске оштрафовали на 2700 рублей

Источник материала: Tut.by

В разных судах Витебска 22 июня судили участников «цепи солидарности» и пикетов по сбору подписей за потенциальных кандидатов в президенты, которые прошли в областном центре 19 июня. В соответствии со статьей 23.34 КоАП трое горожан оштрафованы на 2700 рублей (100 базовых величин), сообщает «Віцебская вясна».



Елена Янушковская. Фото: Игорь Матвеев

Суд Витебского района оштрафовал блогера Елену Янушковскую на 45 базовых величин (1215 рублей). Три дня до суда она провела в ИВС. Судья Михаил Зубеня признал ее виновной в участии в несанкционированном пикете (часть 3 статьи 23.34 КоАП).

Елену Янушковскую и ее дочь Юлию Власенко задержали сотрудники ОМОНа 19 июня во время «цепи солидарности» в Витебске, на которой блогер вела стрим. Елену отправили в ИВС до суда, а Юлию освободили после составления протокола.

Суд над Юлией Власенко состоится 24 июня.

Суд Железнодорожного района Витебска оштрафовал волонтера инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую Александра Матеюка на 35 базовых величин (945 рублей) за участие в «цепи солидарности».

Александра задержали в субботу, 20 июня, дома. При этом мужчину избили, а затем поместили в ИВС. Дело рассматривала судья Алла Бордюкова. В отношении Александра составили два протокола. Второй — за неподчинение милиции. Судить за это его будут 24 июня.

Суд Железнодорожного района также рассмотрел административное дело в отношении Павла Прудникова. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге, который якобы прошел в Витебске 7 июня.

Павел Прудников призвал судью Елену Цыганкову к совести, но не смог доказать, что он не демонстрировал плакаты «Свободу Тихановскому!», «Свободу Статкевичу!» и «Майдана 9 августа не будет — будет дезинсекция». Суд признал Прудникова виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях и оштрафовал его на 20 базовых величин (540 рублей).

Еще два процесса в суде Железнодорожного района 22 июня не были доведены до оглашения приговоров, в том числе из-за так называемых «технических ошибок» в милицейских протоколах.

Суд над жительницей Витебска Татьяной Филимоновой, обвиняемой в участии в несанкционированном митинге 7 июня, перенесли на 23 июня. Рассмотрение административного дела в отношении активистки Татьяны Северинец отложили — это уже третья отсрочка. Когда состоится суд, пока неизвестно.

В последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, 19 июня, в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. Люди вышли на улицы Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности.

Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания. По информации правозащитников , всего было задержано около 100 человек.