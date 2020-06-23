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Взял кредит, а свадьба не состоялась… В Несвижском районе аферистка попалась на очередном мошенничестве

23.06.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несмотря на многократные предупреждения, жители Несвижского района и г. Несвижа продолжают доверять мошенникам.

Сотрудники уголовного розыска Несвижского РОВД установили дополнительный факт противоправной деятельности 39-летней жительницы района, уже отбывающей наказание в виде лишения свободы по приговору суда за мошеннические действия.

В РОВД обратился житель района, который сообщил, что в начале марта 2020 года, познакомился с гражданкой Л., которая, войдя в доверие, под предлогом предстоящей свадьбы дочери, попросила помощь в оформлении кредита в банке на сумму 7 500 рублей, на что гражданин К. согласился, и, получив кредит на свое имя, передал кредитную карту и все полученные документы Л., которая уверяла, что будет оплачивать кредит в срок. Однако платежей по кредиту так и не поступило. Было установлено, что у Л. нет дочери, и эту историю она придумала, с целью получения кредита и последующего получения денежных средств. Полученные денежные средства она потратила на погашение уже имеющихся долговых обязательств перед иными гражданами, а также на свои личные нужды. В отношении Л. возбуждено очередное уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ранее предприимчивая гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности по ст. 209 (мошенничество) и 205 (кража) УК Республики Беларусь. Так, в апреле-мае 2019 года, под выдуманными предлогами о помощи, просила граждан оформить рассрочки на покупки не самых дешевых мобильных телефонов на свои паспортные данные, а после получения телефонов продавала их и полученные деньги тратила на свои нужды.

Несвижский РОВД предупреждает: граждане, ваша бдительность и своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь вам и другим людям не попасть на незаконные уловки злоумышленников. Помните: заключая кредитный договор с банком, вы полностью берете на себе обязательства о возврате, полученных денежных средств и сопутствующих платежей, а также несете ответственность по кредитному договору в соответствии с гражданским законодательством. В дальнейшем Вы, конечно, вправе предъявить регрессный иск к виновному, но получить от такого гражданина компенсацию очень проблематично.

«НН».


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Несмотря на многократные предупреждения, жители Несвижского района и г. Несвижа продолжают доверять мошенникам. Сотрудники уголовного розыска Несвижского РОВД...
 
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