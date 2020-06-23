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Почта на селе — центр жизни

23.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Почта на селе — центр жизни

Роль почты в экономическом развитии любого региона в объеме оказываемых услуг даже в век виртуального и электронных способов общения не стала меньше. Стоит только представить, что не будет возможности отсылать письма родственникам и партнерам по бизнесу, получать бандероли и посылки, подписываться на любимые газеты и журналы, оплачивать услуги, и сразу станет ясна роль почты в современном мире. Тем более это касается сельской глубинки, где большинство жителей — пенсионеры, далекие от гаджетов.  

Светлана Хомченко, начальник отделения почтовой связи аг.Сватошицы, в этой сфере работает почти 20 лет. В ней она «как рыба в воде»: и руководитель, и оператор. А начинала трудовой путь простым почтальоном Дубровенского отделения связи. Уроженка д. Савино Дубровенского района после окончания школы поступила в Дубровенский сельскохозяйственный лицей. По полученной специальности «повар» поработать довелось совсем немного в своем же лицее. Когда предложили перейти в сферу почтовой связи, согласилась без колебаний. Освоить премудро­сти новой профессии оказалось несложно — Светлане Михайловне помогли коммуникабельность, трудолюбие, чувство ответственности.

—Конечно, теория теорией, а практика — большое дело, — говорит Светлана Хомченко. — В любую погоду, осенью в грязь и слякоть, по бездорожью, в морозную погоду и заносы приходилось ходить на большие расстояния, чтобы обрадовать доброй весточкой от родных и близких людей, доставить пенсию, порадовать свежими газетами. Наиболее востребованная, кстати, как раньше, так и сейчас — «Дня­проўская праўда». Почтальон может выполнить заказ клиента на дому: оформить подписку на периодические издания, доставить товар первой необходимости, например, продукты питания или бытовую химию. Эти услуги очень важны, особенно для пожилых людей. Вспоминая начало трудового пути, могу сказать, что работа почтальона ответственная. Плюс надо иметь здоровье, чтобы преодолевать большие расстояния, и психологическую устойчивость, поскольку работа с разными по возрасту и по характеру людьми, надо быть вежливой и тактичной, чтобы клиенты остались довольны обслуживанием. Правда, в последние годы сумка почтальона все легче, в ней меньше периодических изданий и корреспонденции: люди активно используют для получения информации интернет.

Светлана Хомченко отмечает, что почта идет в ногу со временем, изменения налицо. Среди сельчан наибольшей популярностью пользуются пополнение счета на мобильный телефон, оплата коммунальных услуг.

—Всегда с радостью прихожу на наше почтовое отделение, — сообщает жительница аг. Сватошицы Галина Милютина. — Это для нас, местного населения, — центр всей жизни. — Здесь и оплачу все, и газетку выпишу, и что-то из продуктов куплю. Даже комбикорм под заказ привозят мне. Подарок здесь тоже можно выбрать к празднику — Светлана Михайловна всегда поможет и посоветует. А чего нету в наличии — закажет. Плохо только то, что теперь наше отделение два раза в неделю работает. У нас населения немало и хотелось бы, как раньше — ежедневно.

На сегодняшний день Светлана Хомченко временно возглавляет и почтовое отделение в Зарубах. Удается справляться везде. Планы по подписке, товарам, услугам и отправлениям выполняет ежемесячно. Не зря ее портрет — на районной Доске почета.    

—Мне нравится моя работа, нравится живое человеческое общение, я испытываю какие-то необъяснимые, но настолько сильные положительные эмоции, когда оказываю людям помощь словом или делом, — рассказывает собеседница. — Наши почтовые отделения должны жить для людей. Я искренне надеюсь, что в дальнейшем наша почта будет работать постоянно.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Роль почты в экономическом развитии любого региона в объеме оказываемых услуг даже в век виртуального и электронных способов общения не
 
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