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С благодарностью к медикам

23.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В третье воскресенье июня медицинские работники отмечали свой профессиональный праздник. В третье воскресенье июня медицинские работники отмечали свой профессиональный праздник. А накануне, в пятницу, они принимали поздравления во время мероприятия, которое прошло на площадке возле здания Новолукомльской центральной районной больницы.

С благодарностью к медикам

Награду принимает главврач УЗ «Новолукомльская ЦРБ» Н. Е. Пинчук.

Поздравил многочисленную когорту медиков района председатель райисполкома Л. В. Плешко. В своём выступлении Леонид Владимирович подчеркнул, что от каждодневного труда медицинских работников зависят жизнь и здоровье граждан. Оно является высшей ценностью. День медицинских работников – профессиональный праздник тех, кто выбрал для себя нелёгкий путь помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, спасать жизнь. Глава района поблагодарил врачей, средний и младший медицинский персонал – всех тех, кто в трудные минуты приходит на помощь жителям района – за профессионализм, верность долгу, терпение и доброту, пожелал здоровья, бодрости, оптимизма и благополучия в семьях.

С благодарностью к медикам

Спасибо, люди в белых халатах, за труд!

За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе, значительный личный вклад в укрепление здоровья населения председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко вручил Почётные грамоты главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Н. А. Мамян, заведующей терапевтическим отделением, Е. А. Велюго, заведующей инфекционным отделением УЗ «Новолукомльская ЦРБ», О. Н. Карусевич, врачу-терапевту участковому терапевтического отделения поликлиники ЦРБ, М. Э. Караткевич, заведующей отделением дневного стационара Чашникской больницы Г. Б. Коржановой, заведующей Черейской врачебной амбулаторией общей практики.

С благодарностью к медикам

Председатель райисполкома Л. В. Плешко вручает награды заведующей инфекционным отделением Е. А. Велюго.

Почётных грамот районного исполнительного комитета удостоены А. Н. Минин, и. о. главного государственного санитарного врача Чашникского района, Н. В. Глазко, заведующая Чашникской больницей, Е. А. Велюго, заведующая инфекционным отделением ЦРБ.
Ряду работников сферы здравоохранения района были объявлены Благодарности председателя райисполкома.
Со словами признательности к коллегам обратился также главный врач Новолукомльской ЦРБ Н. Е. Пинчук. Николай Евгеньевич подчеркнул, что в медицинских учреждениях района работают специалисты, беззаветно преданные самой гуманной профессии, готовые прийти на помощь людям в самые тяжёлые минуты их жизни. Главный врач пожелал коллегам здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.
Почётные грамоты УЗ «Новолукомльская ЦРБ» были вручены 59 работникам, 46 – объявлены благодарности.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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В третье воскресенье июня медицинские работники отмечали свой профессиональный праздник. В третье воскресенье июня медицинские работники отмечали свой...
 
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