В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы — Игорь Петришенко

Игорь Петришенко. Фото из архива

В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы. Такое мнение высказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, которая проходит сегодня в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Меня, как председателя Национальной комиссии по правам ребенка и как заместителя премьер-министра, курирующего вопросы социальной сферы, сегодня волнует вопрос о снижающейся роли и ответственности родителей за воспитание детей. В последние годы доля ответственности за воспитание подрастающего поколения сместилась в сторону школы. Вспомните все резонансные случаи, с чего начиналось изучение причин проступков и преступлений обучающихся? Конечно же, с работы школы, а семья и родители оказывались на заднем плане. А ведь первопричина асоциального поведения детей и подростков — это семья», — считает вице-премьер.

Он обратил внимание: сегодня многие родители даже не знают, где и с кем их дети проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают. По словам Игоря Петришенко, отсутствие родительского контроля, особенно на каникулах, приводит к травматизму, а порой и к гибели детей. Во время летних каникул утонули пять детей, с начала 2020 года еще девять погибли на дорогах страны, более 145 несовершеннолетних получили травмы. «Именно безразличие родителей и приводит к тому, что их дети подпадают под влияние деструктивных и преступных элементов. Не могу не назвать преступным поведение взрослых, в том числе и родителей, втягивающих детей в политические игры. К сожалению, такие факты отмечались в последнее время. Думаю, что выражу общее мнение членов Национальной комиссии по правам ребенка о недопустимости вовлечения детей в различные политические авантюры, а родителям хочу посоветовать более ответственно и внимательно относиться к своим детям», — подчеркнул он. Вице-премьер предложил членам комиссии на следующем заседании дополнительно рассмотреть вопрос об усилении роли родителей в воспитании детей, а также попросил Министерство образования совместно с облисполкомами изучить эту проблематику и выработать конкретные предложения по исправлению ситуации.

Заместитель премьер-министра также сообщил, что в Беларуси выработана достаточно эффективная модель защиты детей от насилия и, как результат, количество пострадавших от преступлений уменьшается. «Но как я уже отмечал, акцент смещается в сторону интернет-пространства, именно с помощью социальных сетей, мессенджеров, осуществляется негативное влияние на наших детей», — отметил он.

Еще одним важным вопросом, по словам вице-премьера, является формирование позитивного восприятия детей с нарушением здоровья со стороны сверстников, их родителей и педагогов. «В начале 2000-х годов, когда интегрированное и инклюзивное образование активно внедрялось в образовательный процесс, было лучшее понимание, на мой взгляд, проблем детей с нарушением здоровья и их родителей. Эта тема активно обсуждалась в СМИ, целые документальные фильмы были подготовлены по ней, отсюда и результат. Сейчас эта тема несколько замалчивается, снизился уровень определенной образовательной работы среди педагогов и родителей, а среди детей эту тему практически не поднимали. Первопричину опять же вижу во взрослых. Непонимание и отрицание в целом проблем таких детей со стороны взрослых приводит к негативному отношению к ним со стороны сверстников», — подчеркнул Игорь Петришенко.

БелТА