У энергетиков во дворе

Источник материала: Чырвоны прамень

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня пуска первого энергоблока Лукомльской ГРЭС, в декабре минувшего года состоялось открытие жилого дома, под который было реконструировано общежитие №2. В тот день первые жильцы из рук директора флагмана белорусской энергетики получили ключи от новых квартир.





На сегодняшний день 45 однокомнатных, 25 двухкомнатных, 15 трёхкомнатных квартир сдаются в аренду специалистам предприятия.

Недавно во дворе обновлённой пятиэтажки появилась современная детская игровая площадка. Были установлены карусель, 2 скамьи-качалки, игровой комплекс, песочница с крышкой. Также для малышей – две скамейки в форме овечки и петушка. Работы по монтажу уличного оборудования для досуга детей – это завершающий этап благоустройства территории, прилегающей к зданию бывшего общежития ЛГРЭС. Прежде было проведено озеленение участков. Вокруг здания разбиты газоны, высажены молодые деревца плакучей ивы, иволистной спиреи, туи, обустроены цветники из многолетников – флоксов и ромашек. У подъездов установлены комфортные скамейки.





Стоит отметить, что на придомовой территории огорожена площадка для сбора мусора с 4 современными контейнерами для раздельной утилизации бытовых отходов.

Энергетики подумали и о безопасности участников дорожного движения. Обновили дорожную разметку общей площадью 21.4 квадратных метра. А ещё нерегулируемый пешеходный переход от дома №5 по ул. Энергетиков к средней школе №1 теперь оборудован мигающими знаками на светодиодных индикаторах, что привлекает внимание водителей к переходящим дорогу, особенно в темное время суток.

Варвара ЮРКЕВИЧ.