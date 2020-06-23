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«Этону» – 45!

23.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В первый день лета 45 лет исполнилось одному из крупнейших предприятий Новолукомля – ОАО «Завод Этон». Он был введён в строй в 1975 году и являлся филиалом Витебского завода технологичного оборудования. Размещался в двух свободных двухэтажных зданиях Лукомльской ГРЭС, где работали 165 человек.
Филиал выпускал электронные изделия и товары народного потребления: радиаторы, жгутовые изделия, трансформаторы, аэрогрофы, платы, школьные пеналы. Кстати, аэрографы «Этона» имели государственный знак качества.

«Этону» – 45!

В 1986 году филиал получил статус самостоятельного завода в составе объединения НПО «Планар». С 1 февраля 1991 года преобразован в арендное предприятие. С первого марта 1993 года «Этон» стал закрытым акционерным обществом. В этот период здесь изготавливали продукцию для военно-промышленного комплекса и по заказам научно-производственного объединения «Планар», специализирующегося на оборудовании для фотолитографических процессов, интегральных микросхем и другой электроники. В Новолукомле производили телевизоры, компьютерные реографы, телевизионные игровые приставки, модульные источники питания и прочее.

С распадом Союза количество военных заказов резко сократилось, и завод попал в категорию конверсионных предприятий. В 1994 году этоновцами налажен выпуск генераторов для мотоциклов, линейки двигателей общепромышленных, для вентиляторов с внешним ротором.
Учитывая экономическую актуальность повышения эффективности использования энергетических ресурсов, в 1995 году «Этон» взял курс на выпуск энергосберегающего оборудования – регулирующих элеваторов и регуляторов температуры.
С января 1997 года закрытое акционерное общество «Этон» реорганизовано в открытое акционерное общество, коим является и сейчас.

В начале 2000-х завод стал производить асинхронные электродвигатели, двигатели исполнительного механизма, регулирующие клапаны КРПС, регуляторы температуры, шкафы пускозащитной аппаратуры, трубопроводной арматуры, краны шаровые, обратные клапаны, сетчатые фильтры и фильтры-грязеотделители. С 2009 – регуляторы перепада давления теплообменников. В 2010-м заводчане впервые собрали блочный тепловой пункт, в 2012-м – освоен серийный выпуск трёхконтурного контроллера.

В разные годы «Этон» возглавляли Владимир Маркушевский, Иван Чиркун, Эдуард Ветеорец. В настоящее время руководит заводом Сергей Богатырёв.

Сегодня ОАО «Завод Этон» – одно из ведущих экспортных предприятий Чашниччины, на котором трудятся 170 человек. Первое представительство в Российской Федерации было открыто ещё в 2006 году, организовано более 170 пунктов по выдаче приобретённого оборудования. В самую большую по площади страну мира новолукомчане продают свыше 30% изделий. Здесь у наших промышленников есть генеральный дилер – московская компания ООО «ВОДОСНАБ». Посредник реализует продукцию практически во всех регионах России. Предприятие также сотрудничает с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном.

«Этону» – 45!

ОАО «Завод Этон» располагает достаточным количеством квалифицированных кадров, которые по желанию заказчика могут оказать консультацию с выездом на объект, а также разработать проект и смонтировать оборудование. По результатам мониторинга после установки изделий от производителя из города энергетиков экономия теплоэнергии в жилом секторе составляет 14%, в социальной сфере – до 40%. Срок окупаемости – 2 года. Преимуществом продукции является расширенная линейка пропускной способности клапанов запорно-регулирующих и регуляторов давления прямого действия, что позволяет покупателям подобрать нужную арматуру для систем водоснабжения, отопления и вентиляции, а также различных технологических линий. Пропускная способность указанного оборудования варьируется в определённом диапазоне до нужного диаметра без разборки и снятия клапана с трубы, что является уникальной разработкой конструкторов предприятия и не имеет аналогов. Срок гарантии на многие изделия составляет до 4 лет.

Качество предлагаемых промышленниками изделий подтверждено сертификатами и декларациями о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза.
Пока из-за сложной эпидемиологической обстановки руководство предприятия приняло решение перенести торжество по случаю юбилея на сентябрь. Мероприятие планируется провести в День машиностроителя.

 Состав технологической базы завода  позволяет делать механическую обработку металлов и полиметаллов с помощью универсальной аппаратуры и станков с программным управлением, холодную штамповку, сборно-сварочные работы, гальваническое и лакокрасочное покрытие, формирование резины, пластмасс и реактопластов. 

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 

 
 
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В первый день лета 45 лет исполнилось одному из крупнейших предприятий Новолукомля – ОАО «Завод Этон». Он был введён в
 
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