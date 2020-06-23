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Дело спорится, когда по душе

23.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Из приведённой ниже сводки о ходе кормозаготовки в КУСХП и ОАО района видно, насколько каждое из сельхозпредприятий активно взяло старт и ведёт работы.
Наш сегодняшний репортаж из ОАО «Иванский-Агро», к которому некоторое время назад присоединилось «Краснолукское».
В день нашей командировки травы убирались, что называется, широким фронтом. Наполнялась зелёной массой сенажная яма в Иванске, в Латыголичах траншею уже упаковывали для хранения корма.

Дело спорится, когда по душе

По информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, на утро вчерашнего дня в «Иванском-Агро» убрали травы первым укосом с площади 430 гектаров, сена заготовлено 236 тонн, сенажа – 1716 (в том числе в полимерной упаковке – 333), силоса – 454.
С агрономом Дмитрием Волосачём и механизатором Валерием Волоховичем, который трудился с граблями, мы встретились на поле за Краснолуками. Ещё на подъезде к месту нашей встречи взору представала картина, от которой просто рябило в глазах: по обе стороны гравийной дороги на Холопеничи на километры несчетное количество тюков сенажа в вакуумной упаковке.

– Такая технология обеспечивает лучшее хранение кормов, позволяет в большей степени сохранить их питательные свойства, что очень важно, – комментирует Дмитрий. – Стоит погода, стараемся по максимуму. В хозяйстве планируем в стрейч-плёнку положить 1400 тонн сенажа, на это нацелены кадры.
Работа спорится, когда за дело берутся профессионалы, на которых всегда и во всём можно положиться. Их таковых и Валерий Волохович.
– Сам я из местных, родом из Замошья Краснолукского сельсовета, – делится Валерий. – Вся моя трудовая биография связана с работой на тракторе – как вернулся из армии, сел за руль, так и по сей день. Отец механизатором был, от него и моя привязанность к технике. Труд на земле не лёгкий, требует отдачи, но и почестный. Видишь результат своего труда – и душа радуется.
Рабочий день у Валерия Волоховича начинается в шесть утра, заканчивается поздно вечером, задача – сгребать зелёную массу в валки быстро и качественно, тем самым обеспечивать бесперебойную работу пресса. И со своей задачей Валерий справляется, за что руководство предприятия ему благодарно.

Обильные дожди последних дней внесли, конечно, определённые коррективы в ход кормозаготовительной кампании, но расслабляться аграриям не выпадает. Фронт работ немалый, и этот требует максимальной готовности и полной мобилизации. 

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 

 
 
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Из приведённой ниже сводки о ходе кормозаготовки в КУСХП и ОАО района видно, насколько каждое из сельхозпредприятий активно взяло старт
 
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