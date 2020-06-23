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В напряжённом ритме косовицы

23.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Все последние дни для сельскохозяйственных предприятий района были по-настоящему горячими. И не только потому, что в свои права лето вступило основательно, одаривая нас теплом и светом. Традиционно июнь – время заготовки кормов травами первого укоса.  

В напряжённом ритме косовицы

Николай Шаститко, Олег Шарлай, Павел Корбан, Денис Шаститко, Олег Шарик, Владимир Ефимович Жилинский, Пётр Мирошник, Владимир Владимирович Жилинский, Александр Козлов – надёжная опора «Проземле-Агро».

ОАО «Проземле-Агро» одним из первых стало закладывать на хранение травяные корма. Должная подготовка к косовице и чёткая организация труда дают свои результаты.
Среди тех, кто надёжной опорой руководству хозяйства, из года в год результативно трудится в каждую сельскохозяйственную кампанию, Николай Шаститко, Олег Шарлай, Павел Корбан, Олег Шарик, Владимир Ефимович Жилинский, Пётр Мирошник, Владимир Владимирович Жилинский, Александр Козлов. Механизаторы, а все они имеют немалый опыт подобных кампаний, трудятся не покладая рук с утра до позднего вечера. К трудностям им не привыкать, на сложности не жалуются, понимают важность момента.
– Травы подошли, погода стоит хорошая, – говорит Николай Шаститко, механизатор с многолетним стажем, задействованный на косьбе трав. – Убирать есть что, справиться надо вовремя, чтобы обеспечить бурёнок качественными кормами. Зима то длинная, и постараться надо именно сейчас.
Заместитель директора «Проземле-Агро» Денис Шаститко замечает, что условия для эффективного труда в акционерном обществе созданы. Техника, слава Богу, из строя не выходит, мелкие поломки, если что, устраняют своими силами на месте. Огнетушители, медицинские аптечки имеются. Два раза в день прямо в поле привозят горячие обеды. Люди довольны, как их кормят.
И стимул трудиться результативно есть: с утверждёнными в хозяйстве условиями премирования на период косовицы механизаторы и другие задействованные ознакомлены, возможность неплохо пополнить семейный бюджет есть у каждого.
А тем временем на сенажную яму в Жестянке раз за разом прибывает очередная порция зелёнки. Выгруженную, её тут же начинают трамбовать Амкодором и бульдозером. Не забывают и о консерванте – за всем этим следит главный специалист ветслужбы хозяйства Наталья Агарок.
Одним словом, акционерное общество, как и все другие сельскохозяйственные предприятия района, живёт и трудится в напряжённом ритме летнего времени.
Набранный ход кормозаготовки «Проземле-Агро» убеждает: где дисциплина и порядок, должная организация труда, где думают о завтрашнем дне, там и дело спорится.

На утро вчерашнего дня акционерное общество скосило уже 545 (36,3%) гектаров трав, заложило две сенажные ямы в Браздецкой Слободе и одну в Жестянке, заготовило 1688 тонн сенажа. 

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 
 
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Все последние дни для сельскохозяйственных предприятий района были по-настоящему горячими. И не только потому, что в свои права лето вступило
 
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