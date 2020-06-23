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Тренировка силовиков в Уручье попала на видео

23.06.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В Уручье тренируются. Готовятся к разгону?» — видео с тренировки силовиков в Минске появилось в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь».

Видео снято в Уручье. Наверняка место съемки неизвестно, но вариантов немного.

В этом минском микрорайоне находится войсковая часть 3214, в составе которой есть батальоны специального назначения МВД. Кроме того, на улице Героев 120-й дивизии находится база минского ОМОН.

 
Теги: Минск
 
 
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«В Уручье тренируются. Готовятся к разгону?» - видео с тренировки силовиков в Минске появилось в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь».
 
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