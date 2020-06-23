Тренировка силовиков в Уручье попала на видео

Источник материала: Tut.by

«В Уручье тренируются. Готовятся к разгону?» — видео с тренировки силовиков в Минске появилось в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь».

Видео снято в Уручье. Наверняка место съемки неизвестно, но вариантов немного.

В этом минском микрорайоне находится войсковая часть 3214, в составе которой есть батальоны специального назначения МВД. Кроме того, на улице Героев 120-й дивизии находится база минского ОМОН.