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Тренировка силовиков в Уручье попала на видео
23.06.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«В Уручье тренируются. Готовятся к разгону?» — видео с тренировки силовиков в Минске
Видео снято в Уручье. Наверняка место съемки неизвестно, но вариантов немного.
В этом минском микрорайоне находится войсковая часть 3214, в составе которой есть батальоны специального назначения МВД. Кроме того, на улице Героев 120-й дивизии находится база минского ОМОН.
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«В Уручье тренируются. Готовятся к разгону?» - видео с тренировки силовиков в Минске появилось в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь».
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