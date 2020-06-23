Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования

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Беларусь и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о займе на 100 млн евро (проект «Модернизация высшего образования Беларуси»). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

В соответствии с соглашением, Беларуси в 2020-2025 годах будет предоставлен заем в размере 100 млн евро. Деньги пойдут в том числе на создание современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также расширение преобразований в сфере управления и обеспечения качества образования.

Планируется создание на базе Белорусского государственного университета междисциплинарного учебно-исследовательского центра, включающего 37 учебных лабораторий, 9 центров коллективного пользования. В планах также модернизация более 60 учебно-исследовательских лабораторий, капитальный ремонт отдельных учебных корпусов вузов с созданием необходимой инфраструктуры для запланированных лабораторий и повышением энергоэффективности. «Указанные мероприятия будут реализованы в 18 учреждениях высшего образования (в том числе в 10 региональных), подчиненных Минобразования, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минздраву», — рассказали в пресс-центре. Кроме того, в Беларуси будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования (на всех уровнях).

«Реализация проекта позволит сформировать в белорусских университетах интегрированную инновационную среду обучения, обеспечивающую подготовку конкурентоспособных специалистов, организовать обучение по ряду перспективных специальностей (биоинженерия, нанохимия, синтетическая и системная биология, фармакология, биоинформатика, биомеханика, феномика, геномика, протеомика, метаболомика и др.)», — отметили в пресс-центре Минобразования. В Беларуси также ожидают развития сетевой формы взаимодействия, повышения экспорта образовательных услуг. «Создаваемая инфраструктура позволит обеспечить поддержку реализации концепции «Университет 3.0″, проведение новых междисциплинарных наукоемких разработок, их коммерциализацию, создание на базе вузов инновационных компаний и их регистрацию в качестве резидентов технопарков», — добавили в пресс-центре.

От Беларуси соглашение подписал министр образования Игорь Карпенко, от Международного банка реконструкции и развития — исполняющий обязанности директора отдела Беларуси, Молдовы и Украины (регион Европы и Центральной Азии) Всемирного банка, глава представительства ВБ в Беларуси Александр Кремер.

БелТА