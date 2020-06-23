Цепкало заявил, что не исключает своего задержания

Валерий Цепкало дал интервью российскому сайту РБК , в котором рассказал, что не исключает своего задержания и отметил, что вопреки действиям властей Беларуси, сам намерен не отступать от главного закона страны.

По словам Цепкало, протестные настроения Беларуси говорят о том, что люди устали от правления одного человека на протяжении более, чем четверти века. Кроме того, Цепкало отметил, что белорусские власти больше не способны обеспечивать экономический рост, что очень ощущают простые люди.

«Последние десять лет страна вообще не развивалась. На фоне того, как развивается весь мир, в том числе и рядом с нами, скажем Польша, Литва, которые в экономике выросли на 50–60% за десять лет; или США, где с $14 трлн до $21 трлн вырос ВВП. Так вот в нашей стране ВВП был $60 млрд в 2009 году, а в этом году, я думаю, будет $57 млрд или $58 млрд. ВВП падает, средняя зарплата тоже падает: десять лет назад было $500, сейчас, я думаю, $450. Происходит деградация всего. Люди, конечно, чувствуют это прежде всего на своем кармане», - отметил он.

Он также не исключил, что его могут задержать, как ранее задержали Сергея Тихановского и Виктора Бабарико , чьи аресты он назвал «звеньями одной цепи». Цепкало также отметил, что имеет достаточный и успешный опыт работы в разных областях и верит, что в Беларуси могут т должны жить лучше.

«Я хотел бы, чтобы белорусы были богатыми, свободными, раскрепощенными, чтобы зарплаты были не по $500, а по $1000–1500. И все это реализуемо, все это не фантастика», - заявил он.

Что касается честности выборов, то Цепкало подчеркнул свое желание видеть в Беларуси законность и соответствие всех процессов Конституции. При этом Цепкало сказал, что нынешняя кампания показала: людям для самоорганизации, в том числе протестной, не нужны лидеры и призывы.

«Я думаю, что не надо никого призывать. Я все-таки очень рассчитываю на низовую активность гражданского общества», - отметил он.