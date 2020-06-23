Гродно и районов Гродненской области" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1592913730208501.jpg" alt="Названы победители областного соревнования Гродно и районов Гродненской области" />

Областным исполнительным комитетом подведены итоги ежегодного областного соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии за 2019 год.

Первое место в номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности» присуждено Ошмянскому району, второе – Новогрудскому, третье – Дятловскому районам.

Победителями в номинации «За достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии» в своих группах стали Лидский и Свислочский районы. На втором месте в своих группах Слонимский и Мостовский районы. Третье место во второй группе участников присуждено Новогрудскому району.

В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг» первое место занял Островецкий район, второе – Ивьевский, третье – Ошмянский.

Победителем в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» признан Новогрудский район. Второе место у Вороновского, третье – у Островецкого районов.

В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии сельскохозяйственного производства» победу одержал Зельвенский район. На второй и третьей позициях Новогрудский и Мостовский районы соответственно.

Победители, по условиям соревнования, получают дипломы и денежные премии.