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Названы победители областного соревнования Гродно и районов Гродненской области

23.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

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Областным исполнительным комитетом подведены итоги ежегодного областного соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии за 2019 год.
Первое место в номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности» присуждено Ошмянскому району, второе – Новогрудскому, третье – Дятловскому районам.
Победителями в номинации «За достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии» в своих группах стали Лидский и Свислочский районы. На втором месте в своих группах Слонимский и Мостовский районы. Третье место во второй группе участников присуждено Новогрудскому району.
В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг» первое место занял Островецкий район, второе – Ивьевский, третье – Ошмянский.
Победителем в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» признан Новогрудский район. Второе место у Вороновского, третье – у Островецкого районов.
В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии сельскохозяйственного производства» победу одержал Зельвенский район. На второй и третьей позициях Новогрудский и Мостовский районы соответственно.

Победители, по условиям соревнования, получают дипломы и денежные премии.

#новости гродно
Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
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Областным исполнительным комитетом подведены итоги ежегодного областного соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в...
 
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