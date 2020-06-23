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На улице Московской под асфальтом открылась брусчатка, но вы ее там уже не увидите
23.06.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске из-за строительства 1-го транспортного кольца
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В Минске из-за строительства 1-го транспортного кольца закрыт проезд с улицы Мясникова на Московскую. На участке Мясникова от Толстого до Клары Цеткин сняли...
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