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На улице Московской под асфальтом открылась брусчатка, но вы ее там уже не увидите

23.06.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске из-за строительства 1-го транспортного кольца закрыт проезд с улицы Мясникова на Московскую. На участке Мясникова от Толстого до Клары Цеткин сняли асфальт — под ним была аккуратная брусчастка. Ее больше нет. 

Фотографии выложил пользователь форума Esmasoft Flink. Он же рассказал, что открывшуюся брусчатку в тот же день сгреб экскаватор.


Фото: Flink, forum.esmasoft.com

Фото: Flink, forum.esmasoft.com

Сайт The Village Беларусь отмечает, что брусчатку на этом месте можно видеть на снимках военного и послевоенного времени. Вот, например, как она выглядела в 1954 году.


Фото: с сайта The Village Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске из-за строительства 1-го транспортного кольца закрыт проезд с улицы Мясникова на Московскую. На участке Мясникова от Толстого до Клары Цеткин сняли...
 
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