На улице Московской под асфальтом открылась брусчатка, но вы ее там уже не увидите

Источник материала: Tut.by

В Минске из-за строительства 1-го транспортного кольца закрыт проезд с улицы Мясникова на Московскую. На участке Мясникова от Толстого до Клары Цеткин сняли асфальт — под ним была аккуратная брусчастка. Ее больше нет.

Фотографии выложил пользователь форума Esmasoft Flink. Он же рассказал, что открывшуюся брусчатку в тот же день сгреб экскаватор.



Фото: Flink, forum.esmasoft.com



Фото: Flink, forum.esmasoft.com

Сайт The Village Беларусь отмечает, что брусчатку на этом месте можно видеть на снимках военного и послевоенного времени. Вот, например, как она выглядела в 1954 году.



Фото: с сайта The Village Беларусь