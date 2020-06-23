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«Раньше не интересовался политикой». Блогер, певица и продюсер - о том, почему хотят считать голоса

23.06.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Считать голоса на выборах в этом году захотели около 70 тысяч белорусов. Более трети из них — самовыдвиженцы, то есть люди, которые не поленились, собрали нужные подписи и документы и сами подали заявление в ЦИК. Среди них есть и известные люди. О том, почему решили включиться в избирательную кампанию, они рассказали TUT.BY.

Певица: «Как говорят: хочешь сделать лучше, сделай сам»

Певица Palina живет в Московском районе Минска, но подала документы, чтобы считать голоса на участке № 42 Советского района. На вопрос: «Почему так?», отвечает: в родном ей районе было и без нее несколько самовыдвиженцев.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В Советском районе живет моя бабушка, плюс чтобы у меня была привязка к месту, я подавалась на участок в моей школе, — описывает ситуацию собеседница.

Полине 26 лет, и это, говорит певица, первые выборы, на которых она заняла такую активную гражданскую позицию. Во время прошлой избирательной кампании, вспоминает, у нее на руках был грудной ребенок, и ей было не до активностей.

— А сейчас почему решились?

— Мне нравится, когда ты не просто возмущаешься и говоришь, что тебе что-то надоело, а предпринимаешь какие-то действия, чтобы это изменить. Как говорят: хочешь сделать лучше, сделай сам, — объясняет свою позицию Полина. — На протяжении многих лет мы обсуждаем тему фальсификаций на выборах. Мне стало интересно самой посмотреть, как работает избирательная комиссия, кто считает наши голоса, есть ли попытки фальсификации.

Изначально Полина собиралась в наблюдатели. Потом увидела инициативу «Честные люди» — платформу, где специалисты подробно и просто объяснили, как можно попасть в участковую избирательную комиссию, чтобы считать голоса, и решила попробовать этот более сложный вариант. Близкие, услышав о решении Полины, спросили: «Чем мы можем тебе помочь?»

— Я спросила, есть ли у них кто-то в домах, где мне нужно собирать подписи. Оказалось, нет, — улыбается собеседница. — Тогда я написала пост в Instagram, спросила, проживает ли кто-то из моих знакомых и подписчиков по нужным мне адресам. Нашлось два или три человека. Когда я пришла к ним за подписями, они сказали, что поддержать меня хотят не только они, но и их соседи, и даже знакомые соседей. В итоге мы быстро все собрали.

Свои подписи за Полину ставили разные люди. Самый молодой из них 1996 года рождения, самый взрослый 1940-го.

— А если вашу кандидатуру не одобрят для участковой избирательной комиссии?

— Подам документы, чтобы быть наблюдателем.

Музыкальный продюсер: «Каждый говорил, что нам нужны прозрачные выборы, иначе это не выборы»

Музыкальный продюсер Дмитрий Безкоровайный подал документы, чтобы считать голоса в Советском районе Минска на участке № 61.


Фото: Габриэлиус Яунишкис

— Раньше я никогда не был даже наблюдателем на выборах. В этом году у нас есть сильные кандидаты с разных сторон, поэтому я хочу сделать все, чтобы нынешняя избирательная кампания была честной и прозрачной, — объясняет Дмитрий свое решение подавать документы на участие в УИК.

Близкие и знакомые идею Дмитрия поддержали. Когда продюсер собирал подписи, чтобы стать самовыдвиженцем, соседи отвечали: «Дима, мы только „за“». В подписи не отказал ни один человек.

—  Каждый говорил, что нам нужны прозрачные выборы, иначе это не выборы, — отмечает собеседник. — Я не спрашивал, за кого они, а они не спрашивали об этом меня.

На случай, если Дмитрия откажутся регистрировать в УИК, он собирается пойти в суд.

— Раз я подал заявление, то надо использовать все предусмотренные законом способы, — объясняет он свое решение. — Это важно для страны, моих детей, родных, знакомых, но в первую очередь для меня самого. Да, мне придется потратить дополнительное время, но ведь и сам процесс участия в избирательной комиссии тоже занимает время. Это будет еще одна возможность осуществить свою попытку. Хотя, надеюсь, все получится с первого раза.

Блогер: «Чуть что буду подавать документы на наблюдателя»

Алексей Картынник, программист и ведущий YouTube-канала для айтишников «АйТиБорода». Молодой человек планирует считать голоса на участке № 61 в Московском районе Минска.


Алексей Картынник. Фото: личный архив героя публикации

Подать документы в участковую избирательную комиссию Алексея подтолкнуло несколько моментов. После выборов, вспоминает он, в СМИ часто появляется информация о неприятных инцидентах на избирательных участках. Блогер решил лично проследить, чтобы на его участке 9 августа все было честно.

— К тому же, в последнее время моя лента в Facebook превратилась в предвыборную ленту, — описывает ситуацию Алексей. — Среди постов о политике я увидел запись друга-айтишника, который сообщил, что устал от всего и пошел собирать подписи, чтобы стать членом участковой избирательной комиссии. И я подумал, ну если такой интроверт, как он на это решился, то почему я так не могу?

Алексей работает из дома, подписи пошел собирать во время обеда. Чтобы люди не пугались, когда видят человека с бородой, специально, шутит, надел белую майку.

— В доме, где я живу, я два года снимаю квартиру. С соседями близко не знаком, — вводит в курс дела собеседник. — Так как я интроверт, ходить по незнакомым людям сразу было страшновато. Но как только первый человек поставил подпись, а сделал он это с радостью, сказав, что я молодец, я с легкостью пошел по этажам.

На то, чтобы собрать десять подписей и пять заявлений от жильцов о том, что они доверяют Алексею считать свои голоса, блогеру понадобилось 40 минут.

— И никто мне не сказал «нет», кто-то расписывался без вопросов, кто-то спрашивал, а что это такое и зачем.

— А как родные отнеслись к вашей инициативе?

— Родители у меня аполитичны, они никак не отреагировали. Девушка только «за». Она работает в IT и видит, что можно как-то воздействовать на ситуацию.

— А если завтра во время заседания в администрации района вас все-таки не допустят считать голоса?

— Скорее всего так и будет. Сегодня отклоняли большинство самовидвиженцев, — рассказывает Алексей. — Тогда у меня останется два пути: или идти в суд суде или в наблюдатели. В суд я точно не пойду. Это будет большой «нервяк» и трата времени. К тому же, когда я собирал подписи по соседям, я интересовался, готовы ли они подписаться, если мне придется обратиться в суд. К слову «суд» люди относились настороженно. В итоге нашелся только один доброволец. Чуть-что буду подавать документы на наблюдателя.

— Алексей, зачем вам все это нужно — подписи, подсчет голосов?

— Никогда до этого я не интересовался политикой. Я программист и жил в своем программирском мирке. Во время выборов в 2015 году у меня были совсем неполитические мысли. Сейчас я подрос — мне 28 лет, и я понимаю, если у меня есть хоть какая-то возможность участвовать в политической жизни страны, я должен по-максимуму ее использовать.

 
Теги: Минск
 
 
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Считать голоса на выборах в этом году захотели около 70 тысяч белорусов. Более трети из них - самовыдвиженцы, то есть люди, которые не поленились, собрали нужные...
 
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