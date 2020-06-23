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В столичном сквере для конкурса установили разные скамейки. Некоторые из них почти сразу убрали
23.06.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В районе улиц Воронянского и Левкова в сквере Сеножаны установили 16 новых скамеек от предприятий города. Сделали это для конкурса. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально». Правда, после того, как их оценила комиссия, пару скамеек увезли.
В сквере установили 16 скамеек от метростроя, школ, ЖКХ и других предприятий. Сделали это для конкурса на лучшую городскую скамейку от администрации Октябрьского района Минска.
Каждая скамейка отличается от другой, архитектурные элементы сделаны по нетиповым проектам: есть лавочка с полкой для книг, есть двойная, в виде логотипа известной торговой сети, с обрамлением из искусственных цветов.
Скажем субъективно: есть среди скамеек очень удачные и эстетичные варианты, которые отлично бы вписались в городскую среду, но есть и лавочки, которые кажутся устаревшими.
Из 16 установленных скамеек в сквере после смотра комиссией осталось 14.
— А что будет с ними потом? Тут стояла уже такая фигурная, комиссия пришла, осмотрела тут все, а потом эту скамейку увезли. Их все, наверное, увезут, — расстроенно говорит женщина, раскачивая коляску с ребенком.
Молодых мам и бабушек тут полно, людям явно нравятся все представленные варианты. Победителей конкурса жюри назовет 29 июня. Их ждут ценные призы.
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В районе улиц Воронянского и Левкова в сквере Сеножаны установили 16 новых скамеек от предприятий города. Сделали это для конкурса. Правда, после того, как их...
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