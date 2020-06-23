ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В столичном сквере для конкурса установили разные скамейки. Некоторые из них почти сразу убрали

23.06.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В районе улиц Воронянского и Левкова в сквере Сеножаны установили 16 новых скамеек от предприятий города. Сделали это для конкурса. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально». Правда, после того, как их оценила комиссия, пару скамеек увезли.


В сквере установили 16 скамеек от метростроя, школ, ЖКХ и других предприятий. Сделали это для конкурса на лучшую городскую скамейку от администрации Октябрьского района Минска.

Каждая скамейка отличается от другой, архитектурные элементы сделаны по нетиповым проектам: есть лавочка с полкой для книг, есть двойная, в виде логотипа известной торговой сети, с обрамлением из искусственных цветов.


Кстати, эту комплексную работу — скамейки в едином стиле с мусорками и клумбой — создало ЖКХ Октябрьского района Минска





Скажем субъективно: есть среди скамеек очень удачные и эстетичные варианты, которые отлично бы вписались в городскую среду, но есть и лавочки, которые кажутся устаревшими.





Из 16 установленных скамеек в сквере после смотра комиссией осталось 14.

— А что будет с ними потом? Тут стояла уже такая фигурная, комиссия пришла, осмотрела тут все, а потом эту скамейку увезли. Их все, наверное, увезут, — расстроенно говорит женщина, раскачивая коляску с ребенком.

Молодых мам и бабушек тут полно, людям явно нравятся все представленные варианты. Победителей конкурса жюри назовет 29 июня. Их ждут ценные призы.






 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе улиц Воронянского и Левкова в сквере Сеножаны установили 16 новых скамеек от предприятий города. Сделали это для конкурса. Правда, после того, как их...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Раньше не интересовался политикой». Блогер, певица и продюсер - о том, почему хотят считать голоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика