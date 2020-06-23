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МВД сообщило о двух подозреваемых по делу о потасовке с омоновцами в Молодечно
23.06.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД установили личности местных жителей, которые участвовали в потасовке с сотрудниками ОМОНа 19 июня. Об этом
Одному из задержанных 24 года, ранее ни к какому виду ответственности он не привлекался. Второму недавно исполнился 31 год. У молодого человека были административные взыскания — за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, распитие алкогольных напитков и появление в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в МВД.
— Установлено, что вечером 19 июня подозреваемые напали на сотрудников ОМОНа, когда те охраняли общественный порядок в Молодечно и задерживали 25-летнего жителя райцентра за административные правонарушения (тот устроил провокацию во время несанкционированного массового мероприятия и не повиновался законному требованию милиционера прекратить противоправные действия). Молодые люди схватили омоновцев за шею и повалили на землю. При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой.
Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. Сейчас милиция устанавливает иных участников преступления и выясняет все обстоятельства происшествия, проинформировали в МВД.
Что случилось в Молодечно
Инцидент с сотрудниками ОМОНа произошел вечером пятницы, 19 июня, в центре Молодечно на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого.
Эта потасовка также стала резонансной из-за того, что на видео у одного из сотрудников ОМОНа заметили предмет, очень похожий на оружие.
Спустя три дня после инцидента Следственный комитет
Если это же действие сопряжено с применением насилия или с угрозой его применения, либо принуждением этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий, наказание строже: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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Одному из задержанных 24 года, ранее ни к какому виду ответственности он не привлекался. Второму недавно исполнился 31 год.
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