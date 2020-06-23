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МВД сообщило о двух подозреваемых по делу о потасовке с омоновцами в Молодечно

23.06.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД установили личности местных жителей, которые участвовали в потасовке с сотрудниками ОМОНа 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

Одному из задержанных 24 года, ранее ни к какому виду ответственности он не привлекался. Второму недавно исполнился 31 год. У молодого человека были административные взыскания — за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, распитие алкогольных напитков и появление в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в МВД.

— Установлено, что вечером 19 июня подозреваемые напали на сотрудников ОМОНа, когда те охраняли общественный порядок в Молодечно и задерживали 25-летнего жителя райцентра за административные правонарушения (тот устроил провокацию во время несанкционированного массового мероприятия и не повиновался законному требованию милиционера прекратить противоправные действия). Молодые люди схватили омоновцев за шею и повалили на землю. При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой.

Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. Сейчас милиция устанавливает иных участников преступления и выясняет все обстоятельства происшествия, проинформировали в МВД.

Что случилось в Молодечно

Инцидент с сотрудниками ОМОНа произошел вечером пятницы, 19 июня, в центре Молодечно на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого.

Эта потасовка также стала резонансной из-за того, что на видео у одного из сотрудников ОМОНа заметили предмет, очень похожий на оружие.

Спустя три дня после инцидента Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Санкции по статье предусматривают исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Если это же действие сопряжено с применением насилия или с угрозой его применения, либо принуждением этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий, наказание строже: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

 
 
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Одному из задержанных 24 года, ранее ни к какому виду ответственности он не привлекался. Второму недавно исполнился 31 год.
 
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