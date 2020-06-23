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Чиновники не знали, что они в прямом эфире и обсуждали, кого выбирать в участковую комиссию
23.06.2020 19:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске выбирают членов участковых избирательных комиссий, то есть тех, кто будет считать голоса на президентских выборах. Заседание в администрации Фрунзенского района Минска транслировали онлайн. Когда комиссия ушла на перерыв, то забыла выключить микрофон. Обсуждение того, как лучше голосовать, попало в эфир.
Ниже мы публикуем расшифровку разговора чиновников, которые в прямом эфире стали обсуждать, как и за кого надо голосовать.
— А то начинают, кто-то там сказал, что все «За» голосуют, ну и что, — говорит мужчина.
— Им не угодишь! — соглашается с ним женщина.
— Надо определиться, что 2−3 человека начинают либо… — продолжает мужчина.
— Я лучше знаю. Светлана Алексеевна, Наталья Валерьевна и Сергеев (тут неразборчиво), — говорит участница заседания.
— Конечно, я один раз проголосовал — и там все перебилось, — говорит мужчина.
(…)
— Там все время «за», «за», «за», «за» — это же тоже неправильно, — слышно на видео.
— Ну, а что — люди с опытом, мы за них.
— Так что, если восемь «за», а один «против» — это ж не страшно? — спрашивает женщина.
— Нет, это нормально, — отвечают остальные.
— Главное, чтобы не за того, — раздается смех.
— Нет, когда все будут говорить: «Да», я скажу: «Нет», — говорит одна из присутствующих.
— Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой — ты ж понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика? (…) И голосуй «за», — говорит мужчина.
— Идет прямой эфир — мне позвонили сказали, — закончила это красноречивое обсуждение одна из женщин. Микрофон тут же отключили.
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Ниже мы публикуем расшифровку местных чиновников, которые после перерыва в прямо эфире стали обсуждать как и за кого надо голосовать.
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