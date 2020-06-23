Чиновники не знали, что они в прямом эфире и обсуждали, кого выбирать в участковую комиссию

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске выбирают членов участковых избирательных комиссий, то есть тех, кто будет считать голоса на президентских выборах. Заседание в администрации Фрунзенского района Минска транслировали онлайн. Когда комиссия ушла на перерыв, то забыла выключить микрофон. Обсуждение того, как лучше голосовать, попало в эфир.

Ниже мы публикуем расшифровку разговора чиновников, которые в прямом эфире стали обсуждать, как и за кого надо голосовать.

— А то начинают, кто-то там сказал, что все «За» голосуют, ну и что, — говорит мужчина.

— Им не угодишь! — соглашается с ним женщина.

— Надо определиться, что 2−3 человека начинают либо… — продолжает мужчина.

— Я лучше знаю. Светлана Алексеевна, Наталья Валерьевна и Сергеев (тут неразборчиво), — говорит участница заседания.

— Конечно, я один раз проголосовал — и там все перебилось, — говорит мужчина.

(…)

— Там все время «за», «за», «за», «за» — это же тоже неправильно, — слышно на видео.

— Ну, а что — люди с опытом, мы за них.

— Так что, если восемь «за», а один «против» — это ж не страшно? — спрашивает женщина.

— Нет, это нормально, — отвечают остальные.

— Главное, чтобы не за того, — раздается смех.

— Нет, когда все будут говорить: «Да», я скажу: «Нет», — говорит одна из присутствующих.

— Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой — ты ж понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика? (…) И голосуй «за», — говорит мужчина.

— Идет прямой эфир — мне позвонили сказали, — закончила это красноречивое обсуждение одна из женщин. Микрофон тут же отключили.