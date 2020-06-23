Магазин Symbal.by, у которого конфисковали футболки «ПсихоЗ%», прекращает работу

Источник материала: Tut.by

Магазин Symbal.by на проспекте Машэрава, 18 с 29 июня останавливает свою работу. Об этом сообщил его директор Павел Белоус на своей странице на фейсбуке.





Напомним, милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать проверками .

Магазин на проспекте Машерова с 29 июня останавливает свою работу.

— Чаму мы прынялі такое рашэнне? Бо супраць нас не спыняюцца праверкі, а толькі павялічваюцца.

Директор магазина напоминает, что на прошлой неделе на производство пришла санстанция, которая выписала постановление об остановке производства и милиция, которая забрала на проверку 9 бело-красно-белых флагов.

— Таксама працягваецца праверка падатковай і ОБЭП, да гэтага часу ў нас няма інфармацыі, на якой падставе канфіскаваныя ў нашага кур’ера 419 цішотак ПСІХОЗ%. Ужо тыдзень ЖРЭО, ЖЭУ 2 і ЖКХ Савецкага раёну адмаўляюцца нам падключыць электрычнасць, хоць усе дамовы маем і падставаў не ўключаць яе нам няма.

На этой неделе Symbal.by дополнительно получил письмо от Мингорисполкома с требованием убрать в течение трех дней со здания вывеску магазина, а сегодня, 23 июня, пришел представитель МЧС разбираться по анонимной жалобе.

— Нібыта з памяшкання ідуць непрыемныя пахі і жыхары скардзяцца, што апазіцыйная крама займаецца незразумелай вытворчасцю. Не выключаем варыянтаў, што ў бліжэйшыя дні па гэтых прычынах нам выставяць чарговыя патрабаванні спыніць працу крамы. Таму просім вас наведаць і падтрымаць нашую краму ў бліжэйшыя дні, пакуль нас не прымусілі спыніць працу.

Павел Белоус добавляет, что через сайт можно поддержать Symbal.by и оплатить карточкой стикеры салидарности.