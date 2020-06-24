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Смотрите, как выглядела одна из улиц агрогородка около Гродно после сильного дождя

24.06.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно и населенных пунктах рядом с областным центром накануне прошел сильный дождь. В агрогородке Озеры одна из улиц превратилась в настоящую реку. Читатели TUT.BY поделились фотографиями и рассказали, что вода уже понемногу уходит.


Фото: предоставлено читательницей

По словам местных жителей улицу Кирова, конечно, и раньше заливало, но так сильно — никогда. Вода залила не только дорогу, но и стояла во дворах.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно и населенных пунктах рядом с областным центром накануне прошел сильный дождь. В агрогородке Озеры одна из улиц превратилась в настоящую реку.
 
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