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Смотрите, как выглядела одна из улиц агрогородка около Гродно после сильного дождя
24.06.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно и населенных пунктах рядом с областным центром накануне прошел сильный дождь. В агрогородке Озеры одна из улиц превратилась в настоящую реку. Читатели TUT.BY поделились фотографиями и рассказали, что вода уже понемногу уходит.
По словам местных жителей улицу Кирова, конечно, и раньше заливало, но так сильно — никогда. Вода залила не только дорогу, но и стояла во дворах.
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В Гродно и населенных пунктах рядом с областным центром накануне прошел сильный дождь. В агрогородке Озеры одна из улиц превратилась в настоящую реку.
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