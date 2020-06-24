Смотрите, как выглядела одна из улиц агрогородка около Гродно после сильного дождя

Источник материала: Tut.by

В Гродно и населенных пунктах рядом с областным центром накануне прошел сильный дождь. В агрогородке Озеры одна из улиц превратилась в настоящую реку. Читатели TUT.BY поделились фотографиями и рассказали, что вода уже понемногу уходит.



Фото: предоставлено читательницей

По словам местных жителей улицу Кирова, конечно, и раньше заливало, но так сильно — никогда. Вода залила не только дорогу, но и стояла во дворах.







