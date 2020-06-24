На улицы Витебска вернутся два трамвая. А еще пустят новый троллейбус!

Источник материала: Tut.by

В Витебске планируют пустить троллейбус № 14, который свяжет микрорайон Билево с улицей Ленинградской, а также вернуть два трамвайных маршрута , закрытых на время ремонта Полоцкого путепровода. Об этом «Витебским вестям» сообщил директор «Горэлектротранса» Сергей Медведев.





Осенью в Витебске пустят троллейбус через новый проезд с проспекта Строителей в Билево.

— Ориентировочно в сентябре-октябре планируем открыть маршрут № 14: микрорайон Билево — проспект Строителей — проспект Черняховского — улицы Ленина — улица Кирова — путепровод Полоцкий — улица Ленинградская. Конечная остановка будет в микрорайоне Тирасполь на разворотном кольце. Для использования на новом маршруте ожидаем поставку 10 троллейбусов производства ОАО «МАЗ» с увеличенным автономным ходом на 20 км и повышенной вместимостью до 90 человек, — рассказал Сергей Медведев.

С открытием Полоцкого путепровода вернутся маршруты трамваев № 6 и № 8, которые были до его реконструкции. Как и прежде, «шестерка» свяжет улицы Титова и Максима Горького, а «восьмерка» — улицы Титова и Петруся Бровки.

— Маршрут трамвая № 4, который также ездил через этот путепровод, возвращать не планируем. Вместо него между улицей Титова и проспектом Фрунзе пустили троллейбус № 13. Он, в отличие от трамвая, идет по кратчайшему между этими микрорайонами пути.

Напомним, 15 ноября 2018 года в Витебске закрыли на реконструкцию аварийный Полоцкий путепровод . На это время с улиц пропали трамваи №№ 4, 6, 8, 9, которые шли через этот мост.

Расширять трамвайное движение или же наоборот — демонтировать где-либо рельсы, в Витебске не собираются. Однако в планах, по словам Медведева, реконструкция всей трамвайной инфраструктуры: путей, остановок и т.д.

Каждый день в Витебске работают 56 троллейбусов, из них 6 — на автономном ходу, в том числе два сочлененных повышенной вместимости. На линию в областном центре ежедневно выезжают 29 трамваев.