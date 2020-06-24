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На улицы Витебска вернутся два трамвая. А еще пустят новый троллейбус!
24.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске планируют пустить троллейбус № 14, который свяжет микрорайон Билево с улицей Ленинградской, а также вернуть два
Осенью в Витебске пустят троллейбус через
— Ориентировочно в сентябре-октябре планируем открыть маршрут № 14: микрорайон Билево — проспект Строителей — проспект Черняховского — улицы Ленина — улица Кирова — путепровод Полоцкий — улица Ленинградская. Конечная остановка будет в микрорайоне Тирасполь на разворотном кольце. Для использования на новом маршруте ожидаем поставку 10 троллейбусов производства ОАО «МАЗ» с увеличенным автономным ходом на 20 км и повышенной вместимостью до 90 человек, — рассказал Сергей Медведев.
С открытием Полоцкого путепровода вернутся маршруты трамваев № 6 и № 8, которые были до его реконструкции. Как и прежде, «шестерка» свяжет улицы Титова и Максима Горького, а «восьмерка» — улицы Титова и Петруся Бровки.
— Маршрут трамвая № 4, который также ездил через этот путепровод, возвращать не планируем. Вместо него между улицей Титова и проспектом Фрунзе пустили троллейбус № 13. Он, в отличие от трамвая, идет по кратчайшему между этими микрорайонами пути.
Напомним, 15 ноября 2018 года в Витебске закрыли на реконструкцию
Расширять трамвайное движение или же наоборот — демонтировать где-либо рельсы, в Витебске не собираются. Однако в планах, по словам Медведева, реконструкция всей трамвайной инфраструктуры: путей, остановок и т.д.
Каждый день в Витебске работают 56 троллейбусов, из них 6 — на автономном ходу, в том числе два сочлененных повышенной вместимости. На линию в областном центре ежедневно выезжают 29 трамваев.
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В Витебске планируют пустить троллейбус № 14, который свяжет микрорайон Билево с улицей Ленинградской, а также вернуть два трамвайных маршрута, закрытых на время...
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