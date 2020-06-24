Минчанин влез в машину соседа через багажник и украл 400 евро

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала 31-летнего мужчину, который влез к соседу в машину через багажник и украл 400 евро. К тому моменту, как его задержали, часть денег он успел потратить. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Житель Минска обратился в милицию с заявлением о том, что из его VW Passat похитили 400 евро.

В ходе разбирательства выяснилось, что к краже денег причастен 31-летний сосед. Подозреваемый пояснил, что раньше часто ездил в этой машине и знал, что хозяин автомобиля часто оставляет в бардачке деньги.

Утром он подошел к Volkswagen, и зная о том, что владелец машины багажник не запирает, влез через него в салон автомобиля и украл из бардачка 400 евро.

160 евро мужчина успел потратить на личные нужды. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности.