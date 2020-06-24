Как бросить пить и перестать быть рабом этой дьявольской привычки

Источник материала: Новости Докшицы

Как я бросил пить

Божье милосердие… Голубой луч очищения, розовый – доброты и милосердия, для всех и для каждого… Я в Бегомле, в одиночестве, перед иконой «Божье милосердие». Сколько связано с этой святыней, сколько времени я провел перед ней, когда было просто плохо, когда одолевали сомнения, опускались руки, жизнь казалась напрасной.

Начало трезвости

А началась эта история 12 сентября 2017 года. В очередной, 74-ый раз, пришел в 4-ое наркологическое отделение городского клинического наркологического диспансера г. Минска. Очередная попытка сохранить (!) свою жизнь. Не только страх смерти (а мне уже 66 лет), а скорее привычка – здесь помогут. Иначе очнешься в реанимации с пневмотораксом, в нейрохирургии, в «сочленённой травме», да просто в милиции или вытрезвителе. Жалкий, оборванный и ободранный, еле держащийся на ногах. Сорок лет качественного, профессионального пьянства насобирали «пышный букет» потерь. Квартира пропита, долгов и кредитов – море, бывшие друзья избегают, родные почти отвернулись, в милиции стал «своим». Единственное спасение, хотя бы на день, хотя бы на два часа, — это наркология или сообщество «Анонимные Алкоголики». Тоска (выть хочется), безысходность, тупик.

Пока лежал в наркологии, было время подумать в очередной раз: цели в жизни нет, жилья нет, друзей не осталось, родные отвернулись. Все, точка. Кредит доверия исчерпан, жизнь прошла. Во время лечения услышал об «Анонимных Алкоголиках». Даже попал к ним на собрание. А год назад встретил там своего «коллегу» по наркологии. Разговорились. Он трезвый уже год, приехал в Минск сдавать сессию в РИПК (Республиканский институт повышения квалификации).

— ЧТО!!!? Ты в 47 лет учишься в институте? А откуда ты приехал?

— Из Бегомля, из Центра помощи зависимым «Светоч».

— И ты что, год не пил?

— Не только не пил, я стал другим.

— За год?

— Да, я перестал бояться алкогольной зависимости, хотя отношусь к ней с опаской. Это БОЛЕЗНЬ, она хроническая, прогрессирующая, хитрая и коварная, неизлечимая, но она моя.

— А с ней можно «договориться»?

— Живут же диабетики с инсулином, астматики с ингаляторами. У меня другие лекарства, другая терапия, иная защита.

— Неужели не хочется выпить?

— Я не могу себе даже представить, что заставило бы меня это сделать.

Так я оказался в Бегомле. Дверь в другую жизнь приоткрылась, а что за ней? ВПЕРЁД…

Реабилитация после

Да, пришлось тяжеловато. Непривычно, ново и непонятно. Программа 12-ти шагов «Анонимных Алкоголиков» – здравомыслие, оценка дна, до которого опустился, жить «здесь и сейчас», пока не думать о будущем, сегодня я трезвый – по этим инструкциям жил. А рядом женщины и мужчины, которые объединились с одной целью – избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Мы сбились в ватагу, в стаю и потихоньку стали «огрызаться» на зависимость. А потом пришла смелость. Отогнали болезнь – оказывается, с ней можно бороться, и теперь всё зависит от тебя. Только нужен проводник, нужен поводырь. Знакомьтесь: Владимир Щепин – руководитель центра, «афганец». Татьяна Щепина – его жена, по второму высшему образованию психолог. «Ойче» — ксёндз Тадеуш Ковальский, носитель нравственности и духовности, человек от Бога и для Бога. Ему дорог каждый человек. Трогательно и ненавязчиво, возможно несколько наивно, он что-то пытается изменить в этом страшном мире, называемом алкоголизмом. Во многом его заслуга – открытие Центра в Бегомле. Геннадий — консультант, спонсор, бизнесмен, не понаслышке знающий об ужасах алкоголизма. Игорь Лосев – психолог, психотерапевт, бывший офицер ВМФ, прошедший нелегкий путь от реабилитанта и волонтёра до признанного лидера в психотерапевтическом сообществе. «Марьяныч» — Дмитрий Жовнерёнок, бывший офицер, та же дорога, от реабилитанта до дипломированного психолога.

«Константиныч» — консультант, «завхоз – зверь», страшно экономный хозяйственник, нестандартный знаток человеческих душ. ‘‘Душман’’ — Андрей Гришкевич – «афганец», прошел сложный путь, теперь открытый, честный, справедливый человек, требовательный волонтер.

Центр предлагает свою помощь всем, кто хочет начать новую трезвую жизнь, почувствовать радость от бытия: увидеть прозрачное небо, прозрачное до хрусталя, пруд с кувшинками, где так симпатично квакают лягушки, утро и вечер, солнце, и дождь, и просто мир. Круг реабилитантов широк – мужчины и женщины от 20-ти до 66-ти лет. Как ни странно, они быстро находят общий язык. Они мечтали о трезвой жизни, мечтали об этом их родные и близкие, знакомые и друзья, даже коллеги. На первый взгляд странно, но не было случая, чтобы начальник не вошел в положение. Сохраняют рабочие места, предоставляют отпуск, оплачивают реабилитацию и интересуются: ‘‘Ну, как там наш?’’ Радостно изумляются, когда видят перемены. Это уже другой человек. Через месяц, два, три помолодевший душой и телом, внешне и внутренне.

Жизнь продолжается

Конечно, бывают и срывы. Кто-то нарушает «правила выздоровления» еще в Центре (употребление алкоголя крайне редко), тогда — ‘‘До свидания. Ждем тебя через полгода’’. Кто-то, оказавшись «на воле», быстро возвращается к прежней жизни. Что ж, ошибки неизбежны, главное, чтобы было желание их исправить. В Центре относятся к этому с пониманием. В любом случае, учёба в нём, а это начальная школа трезвости, не проходит бесследно. Эти люди раньше не знали, что вчерашние опустившиеся бомжи могут вернуться в жизнь, вернуть доверие руководства и коллектива, стать аспирантами и слушателями РИПК по специальности «Психология», работать водителями, товароведами, сантехниками, трактористами и быть при этом непьющими. Не может быть? МОЖЕТ!

За последние два года из Центра вышли магистрант института психологии БГПУ им. М.Танка, дипломированный психолог, художественный руководитель Дома культуры, два слушателя РИПК. Мне лично сохранила жизнь наркология, а Центр открыл дверь в новую, настоящую, как бы пафосно это ни звучало.

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ.