Растите здоровыми, малыши!

Источник материала: Вороновская газета





Спустя три недели после торжественной регистрации троих сыновей в семью Юрго, в одночасье ставшей многодетной, заглянули представители власти. К искренним многочисленным поздравлениям родных и знакомых добавился подарок членов исполкома, работников райисполкома и районной организации РОО «Белая Русь». Они приобрели для малышей специальную 3-местную прогулочную коляску.







— Будет здорово с сыновьями и дочками выходить на прогулку вместе, — поблагодарила мама начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Наталью Кушелевич и заведующую сектором социальной помощи Наталью Соколовскую, которые передали «транспортные» средства для детей. — Скажу честно, вниманием не обделены. Представители райисполкома, социальной службы разъяснили наши права как многодетной семьи, у которой родилась тройня. Вот через месяц, когда мальчики окрепнут, думаем воспользоваться бесплатной услугой няни. Приятной неожиданностью стал звонок из Гродненского перинатального центра, где я во время беременности наблюдалась каждый месяц. Медики поинтересовались самочувствием сыновей и заверили, что в случае необходимости можно рассчитывать на их помощь. Очень благодарна и медработникам «Мать и дитя» Минского перинатального центра. Ощущалась их поддержка так необходимая на первых порах. Медсестры научили правильно кормить малышей — сейчас, можно сказать, все отлажено до автоматизма. За бытовыми заботами день пробегает быстро.

На помощь многодетной маме приходят бабушки — Анна Эдвардовна Тевель и Ирина Францевна Юрго. Особенно это ощутимо, когда папа отправляется в очередной рейс. Приглядывают за малышами и сестрички. Самая старшая Дарья помогает их переодевать, а Ева любит качать. Девочки могут долгое время стоять у кроватки братиков и тихонько наблюдать за ними.











— Наш папа очень хотел, чтобы было продолжение рода — его брат пока не женат. Так что ему «подфартило», — улыбнулась Юлия. — Андрей планировал отдать дочку Еву в секцию на бокс. Теперь, думаю, оставит эту затею. Пускай лучше девочки занимаются танцами в Вороновской детской школе искусств. А с мальчиками папа найдет себе занятие по душе. Можно будет с ними и в поход с палаткой отправиться, и на рыбалку махнуть, и в футбол на стадионе поиграть.

Имена сыновьям родители выбирали вместе. Руководствовались тем, чтобы они были не очень распространенными и имели сильную энергетику. По словам мамы, у каждого ребенка — свой характер. Озорные — старший Захар и младшенький Мирон, более спокойный — Роман.

— Сейчас понимаю, что воспитывать одного ребенка очень просто, — поделилась многодетная мама. — Но, считаю, скучно в доме, если не слышно детское многоголосье. Самая большая радость, когда детки здоровы, тогда и себя чувствуешь здорово.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора и из архива семьи Юрго.

Комментарий специалиста

Начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Наталья Кушелевич:

— В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27 июля 2009г. №985 при рождении двоих и более детей управлением по труду, занятости и социальной защите семье осуществляется единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости на каждого из детей в размере двукратной наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала перед датой рождения детей. Телефоны для консультаций: 4-32-03,4-32-06.

Семьям, воспитывающим двоих и более детей, родившихся одновременно, до достижения детьми возраста 3 лет бесплатно предоставляется услуга няни (почасового ухода за малолетними детьми до 3 лет). Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей до 2 лет предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода.

За оказанием данных видов помощи необходимо обращаться в ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района», д. Бояры, ул. Солнечная, д.8. Телефоны для консультаций: 3-04-13,4-04-58.