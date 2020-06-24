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Минчане жалуются на воду в Сухарево: «После душа все тело воняет и глаза щиплет»
24.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром в редакцию стали поступать жалобы на химический запах воды от минчан, которые живут в Сухарево. «Запах похож на йод — очень едко и противно», — говорит одна из жительниц по улице Шаранговича. На такую же проблему пожаловались жители Малиновки.
«В Сухарево ужасно воняет вода из-под крана. Невозможно даже почистить зубы. Воняет каким-то мазутом», — сообщила минчанка Анна.
— Воду не то что пить нельзя, под ней мыться невозможно. Если это какая-то плановая чистка, то нужно было об этом предупреждать. После душа все тело воняет и глаза щиплет, — сообщила Анастасия, которая живет в доме на улице Панченко.
Жительница дома на Шаранговича говорит, что после душа все чувствуют себя плохо.
В одном из товариществ собственников дома на Академика Карского жильцам объяснили, что якобы на водоканале случилась авария — что-то попало в воду.
— Выясняют, применяют меры по устранению. По срокам устранения неизвестно, — сообщают людям.
Жильцы говорят, что воду им не отключали, раньше такого не было.
Мы пытаемся получить комментарии в коммунальных службах, как только станет известна причина и сроки устранения проблемы — мы дополним материал.
Из доступной информации: на сайте «Минскводоканала» — большой
Например, там сказано, что с 9.00 24 июня по 9.00 26 июня «в связи с регламентными работами, производимыми УП „Минскводоканал“ (тел. 389−40−31), возможно ухудшение качества водоснабжения в м-не Сухарево, Малиновка, Юго-Запад в указанный период и последующие 3-ое суток».
Там же отмечается, что по необходимости временно питьевую воду могут подвозить в цистернах. Указан телефон: 389−40−31.
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Сегодня утром в редакцию стали поступать жалобы на химический запах воды от минчан, которые живут в Сухарево. «Запах похож на йод - очень едко и противно», - говорит...
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