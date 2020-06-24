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Ремонт выхода станции метро «Парк Челюскинцев» продлили до 10 июля
24.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из выходов станции «Парк Челюскинцев» закрыли на ремонт 25 мая. Предполагалось, что его
«В связи с производственной необходимостью продлен ремонт выхода № 3−1 станции „Парк Челюскинцев“. Данный выход будет полностью закрыт в период с 27 июня по 10 июля», — говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Один из выходов станции «Парк Челюскинцев» закрыли на ремонт 25 мая. Предполагалось, что его отремонтируют за месяц, но сроки ремонта продлили.
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