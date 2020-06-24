Ремонт выхода станции метро «Парк Челюскинцев» продлили до 10 июля

Источник материала: Tut.by

Один из выходов станции «Парк Челюскинцев» закрыли на ремонт 25 мая. Предполагалось, что его отремонтируют за месяц , но сроки ремонта продлили , сообщает пресс-служба столичного метрополитена.



Cкриншот: Минский метрополитен

«В связи с производственной необходимостью продлен ремонт выхода № 3−1 станции „Парк Челюскинцев“. Данный выход будет полностью закрыт в период с 27 июня по 10 июля», — говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.