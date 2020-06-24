Светлана Любецкая: в новом КоАП подробно расписан регламент работы с несовершеннолетними

Светлана Любецкая

В проекте обновленного КоАП подробно расписан регламент работы с несовершеннолетними. Если в действующем кодексе их ответственности посвящена всего одна статья, то в новом — целая глава. На это во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ «Экспертная среда» «Административный кодекс. Слушать и слышать людей» обратила внимание председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Депутат отметила, что в главе о противоправных действиях несовершеннолетних очень подробно расписан регламент работы должностных лиц, в том числе в части разъяснения подростку противоправности его поведения. «Должностное лицо, в поле зрения которого попал несовершеннолетний, будет обязано объяснить, что ребенок сделал не так, какие последствия это повлечет, как он должен себя вести. Социальная функция государства на примере разработки этих проектов кодекса, думаю, реализована в полной мере», — сказала Светлана Любецкая.

В главе проекта КоАП об ответственности подростков значительное место отводится профилактике. «Если ребенок в первый раз совершил правонарушение, то виды ответственности минимизированы и сведены в большей степени к предупреждениям, профилактике, разъяснению, убеждению», — добавила депутат. Она выразила надежду, что прогрессивные подходы, которые сегодня закладываются в кодексы, будут должным образом восприняты молодежью.

Одна из задач разработчиков новых КоАП и ПИКоАП заключалась в том, чтобы снизить карательный уклон административного законодательства. Расчет сделан на то, что человек, который получает предупреждение, в дальнейшем изменит свое поведение и повторного правонарушения не совершит. Депутат подчеркнула: идея не в том, чтобы правоотношения в этой сфере носили характер вседозволенности, а в том, чтобы в них стало больше разумного диалога, взаимодействия.

БелТА