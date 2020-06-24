Дрогичинский район залило: за ночь здесь выпали почти две декадные нормы осадков

Источник материала: Tut.by

В Дрогичинском районе в ночь со вторника на среду выпали почти две декадные нормы осадков, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Ливень обрушился на регион в 18.00 23 июня и продолжался до 7.00 24 июня. За это время выпали 49 мм осадков, что составляет 188% декадной нормы.





В Дрогичине подтопило 16 дворов, в деревне Именин — 22, а в деревне Сукачи — один.

Туда выехали оперативные группы спасателей и коммунальников. Они занялись увеличением пропускной способности трубопереездов и придорожных канав, а также откачкой воды. В работах были задействованы 9 единиц техники и 23 человека.



