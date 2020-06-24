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Дрогичинский район залило: за ночь здесь выпали почти две декадные нормы осадков
24.06.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дрогичинском районе в ночь со вторника на среду выпали почти две декадные нормы осадков,
Ливень обрушился на регион в 18.00 23 июня и продолжался до 7.00 24 июня. За это время выпали 49 мм осадков, что составляет 188% декадной нормы.
В Дрогичине подтопило 16 дворов, в деревне Именин — 22, а в деревне Сукачи — один.
Туда выехали оперативные группы спасателей и коммунальников. Они занялись увеличением пропускной способности трубопереездов и придорожных канав, а также откачкой воды. В работах были задействованы 9 единиц техники и 23 человека.
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Ливнем подтопило Дрогичин и две деревни.
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