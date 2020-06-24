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Рыбаки поймали на Припяти сома длиной больше двух метров. Смотрите, какой улов!
24.06.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сезон рыбалки на сома жители Логойска Александр Лукшиц и Василий Березко открыли на Припяти. И там им достался рекордный улов,
Преодолев более 350 километров в сторону Гомельщины, рыбаки решили остановиться там, где рыбачили в прошлом году.
— Клевать рыба начала ближе к ночи, — рассказывает удачливый рыбак Александр Лукшиц. — И когда я понял, что на спиннинг попался крупный экземпляр, то приложил все силы, чтобы его поймать.
Как говорит рыбак, сом водил лодку в разных направлениях более получаса. Не сдавались и люди. Вытащить гиганта удалось лишь тогда, когда он немного ослаб.
Едва длинное тело появилось на поверхности — рыбаки замерли: рыбина растянулась более чем на два метра.
— Знаю, что в Беларуси добывали сома весом более центнера, — говорит Александр. — Это своеобразный рекорд. В моей жизни это первая такая удача.
Кстати, этот сом завесил более 60 кг.
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