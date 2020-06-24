Рыбаки поймали на Припяти сома длиной больше двух метров. Смотрите, какой улов!

Источник материала: Tut.by

Сезон рыбалки на сома жители Логойска Александр Лукшиц и Василий Березко открыли на Припяти. И там им достался рекордный улов, сообщает Млын.by.



Фото взято у Млын.by

Преодолев более 350 километров в сторону Гомельщины, рыбаки решили остановиться там, где рыбачили в прошлом году.

— Клевать рыба начала ближе к ночи, — рассказывает удачливый рыбак Александр Лукшиц. — И когда я понял, что на спиннинг попался крупный экземпляр, то приложил все силы, чтобы его поймать.

Как говорит рыбак, сом водил лодку в разных направлениях более получаса. Не сдавались и люди. Вытащить гиганта удалось лишь тогда, когда он немного ослаб.

Едва длинное тело появилось на поверхности — рыбаки замерли: рыбина растянулась более чем на два метра.

Фото взято у Млын.by

— Знаю, что в Беларуси добывали сома весом более центнера, — говорит Александр. — Это своеобразный рекорд. В моей жизни это первая такая удача.

Кстати, этот сом завесил более 60 кг.

В угодьях Беларуси с 31 мая по 1 июля установлен запрет на лов сома. Такая мера введена, чтобы сохранить популяцию рыбы и создать благоприятные условия для ее нереста. При этом в Брестской и Гомельской областях запрет, в отличие от других регионов страны, действовал с 19 мая по 20 июня.