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В Гродно временно закрывают улицу Тимирязева. Смотрите, как поедет транспорт

24.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 26 июня по 1 июля 2020 года будет временно закрыто движение по улице Тимирязева на участке от магазина «Спорттовары» до перекрестка ул. Тимирязева — ул. Кохановского). На это время будут изменены маршруты общественного транспорта, сообщает Гродненский горисполком.


Фото: autogrodno.by

Как поедут автобусы:

  • маршрут № 2 «Улица Победы — Девятовка-5» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Победы» — ул. Буденного — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко-ул. Дзержинского — ул. Брикеля — ул. Лиможа и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 5 «Райсельхозтехника — Лапенки» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Райсельхозтехника» — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Терешковой — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Лапенки» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 9 «Зарица — Железнодорожный вокзал» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Зарица» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк».В обратном направлении: «Зоопарк» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 10 «Улица Тавлая — Детский санаторий «Неман» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Тавлая» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк», далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Детский санаторий «Неман» — ул. Максима Горького (без изменений), далее: ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — остановока «Зоопарк» — ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Терешковой — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 14 «РСУ-2 — Девятовка-5» будет курсировать в прямом направлении: остановка"РСУ-2» — ул. Буденного — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Терешковой — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы» будет курсировать в прямом направлении: «Вишневец» — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — Дзержинского- остановка «Улица Дзержинского» и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Белые Росы» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 18 «Станция «Аульс» — Девятовка-5» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Станция «Аульс» — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Брикеля — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: Девятовка-5 — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 19 «Рынок «Южный» — Улица Белые Росы» будет курсировать: рынок «Южный» — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — остановка ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал», в обратном направлении без изменений;
  • маршрут № 46 «Зарица — Железнодорожный вокзал» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Зарица» — ул. Островского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Ожешко — остановочный пункт «Железнодорожный вокзал», в обратном направлении без изменений.

Как поедут маршрутки:

  • маршрут № 2тк «Девятовка-5 — Вишневец» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановки «Вишневец» — «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — Дзержинского — ул. Терешковой — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 17тк «Девятовка-5 — Рынок «Южный» (Ольшанка)» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» (Ольшанка)» — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — Дзержинского — ул. Терешковой — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 18тк «Ольшанка — Заболоть» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — остановка «Зоопарк» (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Терешковой — ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменения. В обратном направлении: «Заболоть» — ул. Тавлая (без изменений), далее: ул. Терешковой — ул. Дзержинского- ул. Ожешко — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с 26 июня по 1 июля 2020 года будет временно закрыто движение по улице Тимирязева на участке от магазина «Спорттовары» до перекрестка ул. Тимирязева - ул....
 
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