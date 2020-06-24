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Количество зараженных COVID-19 в Беларуси почти достигло 60 тысяч

24.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 24 июня в Беларуси 59 тыс. 945 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 458 инфицированных. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале. Процент положительных тестов в сутки впервые опустился ниже 3.


Фото: pixabay.com

В Беларуси на 24 июня выздоровели и выписаны 40 тыс. 136 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 1448 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента (плюс пять за сутки).

Всего проведено 901 904 теста (15 656 за сутки). Процент положительных тестов — 2,9. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отмечал, что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация».

— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

В Минздраве Беларуси не исключают возможность второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По расчетам белорусских ученых, к ситуации, когда каждый день будет чуть более 10 новых случаев, Беларусь должна прийти лишь в самом конце лета. Например, математическая модель показала, что 31 августа может быть зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших превысит 68 тысяч.

 
 

 
 
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