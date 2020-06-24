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Количество зараженных COVID-19 в Беларуси почти достигло 60 тысяч
24.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 24 июня в Беларуси 59 тыс. 945 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 458 инфицированных. Об этом сообщает Минздрав в
В Беларуси на 24 июня выздоровели и выписаны 40 тыс. 136 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 1448 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента (плюс пять за сутки).
Всего проведено 901 904 теста (15 656 за сутки). Процент положительных тестов — 2,9. По
Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев
— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.
В Минздраве Беларуси
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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