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«Минскводоканал» - о проблемах с водой в Сухарево и не только: что случилось и когда проблему решат

24.06.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня. Об этом сообщил телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что с качеством воды

С утра лаборатория предприятия «Минскводоканал» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе. Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод»:

— Сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы связан с высокими температурами, которые установились в последние дни. Рассчитываем, что в ближайшее время запах будет локализован, и к концу дня потребители получат воду без запаха.

В детсадах не могут готовить, у домов — цистерны, комментариев нет. Что (не) известно о проблеме с водой в Минск

Как пытаются решить проблему

Для устранения причин максимально задействованы силы производства «Минскводопровод». Выполняются регламентные работы на сети водоснабжения, как на территории города, так и за его пределами, в том числе непосредственно на самих очистных сооружениях.


Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

На период проведения работ к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. Сейчас задействовано четыре цистерны, они находятся на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и Есенина.

В случае поступления звонков от жителей города с других адресов, бочки с водой направят и туда. Если потребуется, для этого задействуют технику сторонних предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минскводоканал»: Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют...
 
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