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СМИ не должны быть орудием разжигания политической и социальной вражды — сенатор

24.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

СМИ не должны быть орудием разжигания политической и социальной вражды — сенатор
Сергей Сивец. Фото из архива

 Средства массовой информации должны выступать союзником государства, а не орудием разжигания политической и социальной вражды. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

Парламентарий отметил, что информационная открытость — своего рода индикатор гражданской зрелости и социальной толерантности общества. СМИ играют ключевую роль в его диалоге с государством. «Именно они призваны обеспечить социальную коммуникацию внутри общества, донести до сведения населения программные установки общественного развития на ближне-, средне- и долгосрочную перспективу. Особую актуальность и значение фактор объективного и своевременного освещения происходящих социальных процессов приобретает во время электоральных кампаний. Именно в этот период критически возрастает роль СМИ, призванных объективно, своевременно и в полном объеме донести до сознания граждан базовые установки проводимой государственной политики, выступив тем самым в качестве союзника государства в вопросе обеспечения социального компромисса и общественной стабильности», — подчеркнул Сергей Сивец.

Он с сожалением констатировал, что сегодня для некоторых СМИ, особенно интернет-ресурсов, характерен достаточно поверхностный и одиозный подход к освещению тех или иных общественных событий без серьезного системного анализа их причин. «Зачастую в погоне за сенсационностью отдельные представители СМИ умышленно акцентируют внимание населения на инициативах, граничащих с профессиональным дилетантизмом и политическим авантюризмом, оставляя за скобками освещение базовых вопросов реализации государственной политики в той или иной сфере», — сказал сенатор. В качестве примера он назвал информационную подачу инициативы провести общереспубликанский референдум по возвращению к редакции Конституции 1994 года.

Очередным этапом прогрессивного развития человечества, который качественным образом меняет жизнь во всех ее сферах без исключения, стало бурное развитие новых технологий. Современное общество и его ближайшие перспективы неразрывно связаны с такими понятиями, как цифровая революция, экономика шестого технологического уклада. Речь идет о создании глобальных промышленных сетей с использованием искусственного интеллекта, широким распространением интернета вещей, внедрением киберфизических систем и нейротехнологий, распространением сервисов автоматической идентификации, сбора и обработки глобальных баз данных, облачных сервисов, умных устройств и промышленных объектов, развитием социальных сетей и разнообразных платформ и сервисов в интернете.

«Эти обстоятельства объективируют необходимость закрепления на уровне Основного Закона наряду с естественными, политическими, экономическими, социальными и культурными правами целой группы так называемых «цифровых» прав и гарантий их реализации и защиты. Сегодня все большее количество авторитетных ученых-конституционалистов, представителей конституционной юстиции говорит о «цифровой Конституции» как реальности нашего времени. Белорусскому обществу же через определенные СМИ предлагается развернуться в своем цивилизационном развитии и проголосовать за нормативный правовой акт, актуальный для конца прошлого тысячелетия», — обратил внимание парламентарий.

Председатель профильной комиссии напомнил, что о необходимости корректировки нынешней редакции Конституции в связи с изменившейся объективной реальностью неоднократно говорил глава государства. Он дал конкретные поручения судьям Конституционного суда проанализировать актуальность нынешней редакции Основного Закона и внести предложения по его корректировке, соответствующие современному уровню развития общественных отношений. Работу над пакетом новаций ведет экспертная группа, состоящая из специалистов в области конституционного права. На завершающей стадии, на этапе публичного обсуждения подготовленного проекта будут аккумулированы и учтены конституционные инициативы и предложения граждан. «Именно эти вопросы и механизм их реализации (если мы все-таки стремимся к цивилизованному и высокотехнологичному уровню развития как самостоятельное и независимое государство) должны быть в фокусе постоянного внимания СМИ, формирующих посредством коммуникации соответствующий уровень политической культуры и гражданского самосознания в обществе», — резюмировал Сергей Сивец.

БелТА

 
 
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Сергей Сивец. Фото из архива  Средства массовой информации должны выступать союзником государства, а не орудием разжигания политической и социальной вражды.
 
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