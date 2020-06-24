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Участники вчерашнего инцидента у магазина symbal.by: «Резко подъехал автозак, люди начали бежать»

24.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером вторника, 23 июня, около магазина symbal.by выстроилась очередь. Люди пришли поддержать магазин и что-нибудь купить, так как с 29 июня точка закрывалась. Напомним, ранее милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%» — после этого начался ряд проверок. Происходящее во вторник не было акцией протеста: по официальной версии МВД, задержания произошли из-за конфликта с местным жителем. Мы нашли тех, кто стоял в очереди, и узнали, что же все-таки произошло.


Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

Рафик Кенгерли, стоял в очереди: «На каком основании происходит задержание, мне не отвечали»

О своем вечере вторника Рафик Кенгерли написал у себя в соцсетях:

— Увидев объявление symbal.by, что они закрываются, я решил приехать купить флаг, чтобы поддержать магазин. Встал в очередь — примерно через 2 минуты подъехал автозак с ОМОНом. Я не верил, что меня могут забрать за то, что я просто стою, поэтому слишком поздно обратился в бегство.

Парень подчеркивает: как только люди в форме побежали в его сторону, рванул что было мочи. Но все-таки его успели задержать.

— Когда я почувствовал, что меня развернули, спросил: «На каком основании происходит задержание?» — и не услышал ответа. Потом я сообщил, что это противозаконное задержание — и меня запихали в автозак.

Рафик хотел написать матери, но у него потребовали выключить телефон и отдать сотрудникам ОМОНа. Вместе с парнем в автозак попали еще несколько человек. Как утверждает задержанный, общались с ним грубо, а также применяли физическую силу (в частности — дали пощечину вместо ответа на заданный вопрос молодого человека).


Эти фото Рафик Кенгерли разместил в своих социальных сетях уже после выхода из РУВД

— Через какое-то время привезли в РУВД Советского района. Нас отправили на этаж ниже цокольного и выставили вдоль стены, запретили опираться на нее. Я еще раз спросил, на каком основании меня задержали. Получил ответ: узнате все из протокола. Я заметил, что мне должны были сообщить это еще при задержании, но на это мне крикнули: «Тихо!», — вспоминает парень.

В отношении молодого человека составили два протокола об административном правонарушении: по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Первый протокол имеется в распоряжении редакции, второй — ниже.


Фото предоставлено Рафиком Кенгерли

По заверению Рафика, сотрудники РУВД общались с ним неуважительно и используя «подколы»:

— Например, при опросе я сказал, что не имею постоянной работы. Когда меня выпускали из РУВД, сотрудник сказал, чтобы я нашел работу, «а не занимался хе***й всякой».

Дома Рафик оказался лишь спустя пять часов после задержания. Потасовку у автомобиля он увидел только в интернете — после того, как вышел из РУВД.

Франак Вячорка, приехал чуть позже: «Забралі не ўсіх, бо да ўсіх не дацягнуліся»

По словам Франака, он приехал к магазину ровно в тот момент, когда конфликт с владельцем машины закончился. Первого автозака, а также как забирали людей в тот раз, он не видел.

— Калі я ехаў да крамы, чытаў навіны і даведаўся пра нейкую патасоўку і першы аўтазак. Пакуль я даехаў, людзей было ўжо мала, чалавек сем, бо частку забралі якраз на першым аўтазаку. Потым людзі пачалі прыходзіць зноў, пад’язджалі новыя, чарга нейкім чынам пачала ўтварацца зноў. У той момант я гаварыў з намеснікам дырэктара і заснавальнікам крамы Мікітай Броўкай. Якраз і пад’ехаў другі аўтазак.

Этот момент Франак и Никита увидели и сразу заметили: из автомобиля в две стороны выбегают омоновцы. По словам собеседника, в его сторону (ко входу в магазин) направились сразу 5−7 человек.

— Мы з намеснікам дырэктара натуральна пабеглі, таму што тады яны ўжо замялі ўсіх, хто стаяў у канцы чаргі. А мы былі пасярэдзіне і паспелі збегчы, — поясняет собеседник. — Забралі ў выніку не ўсіх, бо да ўсіх не дацягнуліся: яны ж падыходзяць мінімум па два чалавекі да аднаго, а чарга была больш за колькасць амапаўцаў.


Фото: предоставлено Павлом Белоусом

Франак уверен: второй автозак приехал сразу же после того, как сформировалась новая, существенная, очередь в магазин.

— Справа ў тым, што літаральна ў 50 метрах ад крамы дзяжурыў амапаўскі сіні мікрабусік. Прычым не на паркоўцы, а проста ў паласе. І ён. мабыць, «паведамляў» у аўтазак тады, калі неабходна было забраць, — считает минчанин. — Таму аўтазакі адмыслова прыязджалі, каб збіць чаргу і не было людзей на вуліцы.

После того, как автозак уехал, Франак вернулся к магазину, однако людей там уже почти не было.

Минчанка Бася: «Нехта мяне закрануў так, што не ўтрымалася на нагах»

Минчанка Бася, в отличие от Франака, попала как раз на «первую волну». То, что происходил некий конфликт около машины, девушка видела, однако деталей не слышала — находилась далеко от места происшествия.

— Кажуць, што гэта сусед. Ён быў незадаволены тым, што замінаюць праехаць спакойна. Але чаму вырашыў настолькі абурыцца, не ведаю. Ведаю, што міліцыю хацеў выклікаць таксама, — рассказывает Бася. — Пасля чаргу развярнулі ў іншы бок па праспекце, каб нікому больш не замінаць. Але неўзабаве рэзка пад’ехаў аўтазак, я зняла відэа пра яго каля 19.40.

Автозак остановился, открыл двери — из него выбежали сотрудники ОМОНа и направились в разные стороны:

— Людзі пачалі бегчы, нехта мяне закрануў так, што не ўтрымалася на нагах, упала, з-за чаго паранілася. Каго затрымлівалі, не бачыла. Ведаю, што ў двары AМАП таксама бег, але нам пашанцавала чамусьці. Магчыма, што яны беглі не адзін раз, бо праз хвілін дзесяць у дварах зноў беглі нейкія хлопцы.

Саму девушку не задержали. По ее словам, после приезда первого автозака забирали в основном тех, кто стоял у самого входа в магазин. Некоторых, как знакомого Баси, отпускали поздно вечером, кого-то — уже утром. По поводу поведения очереди девушка говорит так:

— У кагосьці ёсць пратаколы пра ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Быццам людзі выкрыквалі «Стоп, таракан», «Сыходзь». Але гэтага не было. Ніхто там нічога не крычаў - гэта дакладна. Проста стаялі ў чарзе набыць нешта ў краме.


Так Бася поранилась из-за того, что ее кто-то случайно сбил с ног. Фото предоставлено собеседницей

Приезда второго автозака девушка уже не видела — ушла в аптеку. Однако, как замечает минчанка, около магазина видела бусики спецслужб.

Позиция МВД: «Произошла массовая драка, повредили автомобиль»

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сейчас проводится проверка по факту сообщений о драке и повреждения автомобиля.

— Вечером 22 июня на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома № 18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия, — написала Ольга. — Для разбирательства по указанному адресу выбыли сотрудники милиции. В итоге участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля.

Сейчас устанавливаются причины происшествия — начат административный процесс в отношении еще нескольких человек.

Какое отношение инцидент с автомобилем имеет к протоколам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, Ольга не пояснила. Однако чуть позже после официального комментария МВД опубликовало аудио звонка, после которого милиция выехала к магазину Symbal.by. Женщина пожаловалась в 102 на «какой-то митинг или что»:

 — Этсамое, под моим окном, под балконом, ну тут и люди собрались, какой-то митинг или что. Внизу магазин «Падарунки», Машерова, 18. Там какие-то майки продают, написано «Лукашенко», «клоун», ну че-то такое. И там орут, — слышно на аудиозаписи.

Мы также разыскали мужчину, из-за автомобиля которого и разгорелся конфликт, о котором говорит МВД. Пока он с нами не пообщался, потому что все еще находится в милиции.

Как только он сможет с нами связаться, мы добавим его версию событий в этот текст.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Мы связались с теми, кто стоял в очереди, и владельцем авто, с которым у них завязался конфликт.
 
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